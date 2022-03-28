Москва хочет реализовать в Украине "корейский сценарий", — ГУР

После провальной попытки свергнуть центральную власть в Киеве, Кремль попытается создать на оккупированных территориях квазигосударственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине, считает генерал Кирилл Буданов.

Президент России Владимир Путин стремится разделить Украину на две части, по примеру послевоенного разделения между Северной и Южной Кореей. Этот план Кремля может созреть после провальной попытки свергнуть в Украине центральную власть. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

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"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины", — считает Буданов.

По его словам, Россия не способна взять под контроль всю Украину, поэтому попытается создать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны.

Для российского фашистского режима, убежден Буданов, все еще актуальным вопросом остается установление сухопутного коридора в Крым, однако главным препятствием для реализации этого плана стал Мариуполь, на блокаду и штурм которого войска РФ стянули значительные силы. Генерал уверен, что солдаты ВС РФ не смогут быстро захватить город, в котором держат оборону опытные бойцы из отдельного отряда спецназа Нацгвардии "Азов".

Буданов полагает, что Кремль будет пытаться "сколотить оккупированные территории" в единое квазигосударственное образование, которое будет противопоставлено независимой Украине. Уже сейчас заметны попытки установить на захваченной территории "параллельную" власть и ввести наряду с национальной валютой российский рубль.

Эти шаги предназначены для торга на международном уровне, считает Буданов, однако сопротивление украинских граждан оккупантам и антироссийские протестные акции значительно усложняют реализацию кремлевских планов.

"Кроме того, скоро начнется сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда у россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — резюмировал генерал ГУР МО.

Ранее Фокус анализировал действия российской армии после начала военного вторжения в Украину. На основе имеющейся информации с фронтов и оперативных данных можно говорить о "бездарности" проведения так называемой "военной спецоперации".