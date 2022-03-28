Москва хоче реалізувати в Україні "корейський сценарій", — ГУР

Після провальної спроби повалити центральну владу в Києві, Кремль спробує створити на окупованих територіях квазідержавні утворення, щоб протиставити їх незалежній Україні, вважає генерал Кирило Буданов.

Президент Росії Володимир Путін прагне розділити Україну на дві частини, за прикладом повоєнного поділу між Північною і Південною Кореєю. Цей план Кремля може назріти після провальної спроби скинути в Україні центральну владу. Такою думкою поділився начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

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"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь та схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України", — вважає Буданов.

За його словами, Росія не здатна взяти під контроль усю Україну, тому спробує створити лінію розподілу між неокупованими й окупованими регіонами нашої країни.

Для російського фашистського режиму, переконаний Буданов, усе ще актуальним питанням залишається встановлення сухопутного коридору в Крим, проте головною перешкодою для реалізації цього плану став Маріуполь, на блокаду та штурм якого війська РФ стягли значні сили. Генерал упевнений, що солдати ЗС РФ не зможуть швидко захопити місто, в якому тримають оборону досвідчені бійці з окремого загону спецназу Нацгвардії "Азов".

Буданов вважає, що Кремль намагатиметься "збирати окуповані території" в єдине квазідержавне утворення, яке буде протиставлене незалежній Україні. Уже зараз помітні спроби встановити на захопленій території "паралельну" владу та запровадити поряд із національною валютою російський рубль.

Ці кроки призначені для торгу на міжнародному рівні, вважає Буданов, проте опір українських громадян окупантам та антиросійські акції протесту значно ускладнюють реалізацію кремлівських планів.

"Крім того, незабаром розпочнеться сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді в росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — резюмував генерал ГУР МО.

Раніше Фокус аналізував дії російської армії після початку воєнного вторгнення в Україну. На основі наявної інформації з фронтів та оперативних даних можна говорити про "бездарність" проведення так званої "військової спецоперації".