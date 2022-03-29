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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (фото)

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Аэродром Староконстантинов обстрел ракетный удар оккупанты ГСМ
Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Староконстантинова

Под огонь попал аэродром, который расположен в Староконстантинове. Оккупантам в результате ракетного удара удалось уничтожить все запасы горюче-смазочных материалов.

Во вторник, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

По его словам, оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения "посыпают ракетами" Хмельницкую область, однако сегодняшний обстрел был более серьезным и принес региону серьезный ущерб.

Николай Мельничук отметил, что в результате ракетного удара по аэродрому Староконстантинова, к счастью, нет человеческих жертв.

"Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими силами собрали в качестве стратегического запаса. Поэтому прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов обратиться в городской совет или ко мне лично", — добавил мэр Староконстантинова и поблагодарил неравнодушных граждан, которые готовы оказать помощь.

Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Староконстантинова

Стоит отметить, что мэр Староконстантинова Николай Мельничук больше не сообщал никаких подробностей ракетного удара войск РФ по аэродрому. По состоянию на 17:15, на всей территории Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога Хмельницкая область Староконстантинов авиаудар
Во всей Хмельницкой области объявлена воздушная тревога

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове. В областной ОГА тогда сообщали, что в результате обстрела пострадали трое человек, а несколько российских ракет были перехвачены средствами ПВО.

Отметим, утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской областной госадминистрации, в результате которого, по последним данным, погибли семеро человек. Еще 20 граждан получили различные ранения в результате обстрела войск РФ.

Также сообщалось, что 28 марта оккупанты из РСЗО "Град" и минометов обстреляли жилые дома под Киевом. Жертвами вражеских обстрелов стали пятеро мирных жителей, еще четверо получили ранения.