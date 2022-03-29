Войска РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (фото)

Под огонь попал аэродром, который расположен в Староконстантинове. Оккупантам в результате ракетного удара удалось уничтожить все запасы горюче-смазочных материалов.

Во вторник, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

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По его словам, оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения "посыпают ракетами" Хмельницкую область, однако сегодняшний обстрел был более серьезным и принес региону серьезный ущерб.

Николай Мельничук отметил, что в результате ракетного удара по аэродрому Староконстантинова, к счастью, нет человеческих жертв.

"Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими силами собрали в качестве стратегического запаса. Поэтому прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов обратиться в городской совет или ко мне лично", — добавил мэр Староконстантинова и поблагодарил неравнодушных граждан, которые готовы оказать помощь.

[ + – ] Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому Староконстантинова

Стоит отметить, что мэр Староконстантинова Николай Мельничук больше не сообщал никаких подробностей ракетного удара войск РФ по аэродрому. По состоянию на 17:15, на всей территории Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

[ + – ] Во всей Хмельницкой области объявлена воздушная тревога

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове. В областной ОГА тогда сообщали, что в результате обстрела пострадали трое человек, а несколько российских ракет были перехвачены средствами ПВО.

Отметим, утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской областной госадминистрации, в результате которого, по последним данным, погибли семеро человек. Еще 20 граждан получили различные ранения в результате обстрела войск РФ.

Также сообщалось, что 28 марта оккупанты из РСЗО "Град" и минометов обстреляли жилые дома под Киевом. Жертвами вражеских обстрелов стали пятеро мирных жителей, еще четверо получили ранения.