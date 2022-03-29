Войска РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области (фото)
Под огонь попал аэродром, который расположен в Староконстантинове. Оккупантам в результате ракетного удара удалось уничтожить все запасы горюче-смазочных материалов.
Во вторник, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.
По его словам, оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения "посыпают ракетами" Хмельницкую область, однако сегодняшний обстрел был более серьезным и принес региону серьезный ущерб.
Николай Мельничук отметил, что в результате ракетного удара по аэродрому Староконстантинова, к счастью, нет человеческих жертв.
"Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими силами собрали в качестве стратегического запаса. Поэтому прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов обратиться в городской совет или ко мне лично", — добавил мэр Староконстантинова и поблагодарил неравнодушных граждан, которые готовы оказать помощь.
Стоит отметить, что мэр Староконстантинова Николай Мельничук больше не сообщал никаких подробностей ракетного удара войск РФ по аэродрому. По состоянию на 17:15, на всей территории Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.
Напомним, в ночь с 5 на 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове. В областной ОГА тогда сообщали, что в результате обстрела пострадали трое человек, а несколько российских ракет были перехвачены средствами ПВО.
Отметим, утром 29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской областной госадминистрации, в результате которого, по последним данным, погибли семеро человек. Еще 20 граждан получили различные ранения в результате обстрела войск РФ.
Также сообщалось, что 28 марта оккупанты из РСЗО "Град" и минометов обстреляли жилые дома под Киевом. Жертвами вражеских обстрелов стали пятеро мирных жителей, еще четверо получили ранения.