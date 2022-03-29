Российские войска обстреляли дома под Киевом: погибли пять мирных жителей (фото, видео)

Противник 28 марта нанес удары из "Градов" и минометов по Бучанскому району Киевской области.

Вооруженные силы РФ в понедельник, 28 марта, совершили обстрел жилых домов в Бучанском районе Киевской области, в результате чего погибли пятеро мирных жителей, еще четверо получили ранения. Об этом в своем Facebook сообщил начальник Национальной полиции региона Андрей Небытов.

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По словам правоохранителя, противник использовал реактивную систему залпового огня "Град" и минометы для атаки в Бучанском районе. Повреждения были нанесены 34 домам, также разрушены объекты инфраструктуры.

"Война армии агрессора с украинцами и их домами продолжается…" — констатировал Небытов.

Также полицейский показал фотографии и видео с мест обстрелов.

Тем временем вчера, 28 марта, мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили город от российских войск. По его словам, украинские военные закрепляются на новых позициях и будут готовиться к наступлению на Бучу, Гостомель и Ворзель.

Также Фокус писал, что 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успешном выполнении первого этапа войны против Украины и теперь, как утверждает чиновник, российские войска сконцентрируются на захвате территории Донецкой и Луганской областей.