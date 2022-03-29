Шойгу объявил, что войска РФ теперь сконцентрируются на захвате Донбасса (видео)

Министр обороны России заверил, что "основные задачи первого этапа операции" выполнены, а украинским войскам "нанесен существенный урон".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о выполнении задач первого этапа "специальной военной операции" (войны — ред.) в Украине и теперь, по его словам, войска государства-агрессора могут сконцентрироваться на "достижении главной цели" — "освобождении Донбасса". Об этом глава оборонного ведомства России заявил в ходе селекторного совещания во вторник, 29 марта.

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"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", — сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, Вооруженным силам Украины "нанесен существенный урон". Шойгу в ходе выступления также утверждал, что все соединения украинских сухопутных и десантно-штурмовых войск понесли "значительные потери". В то же время о потерях российской армии в ходе полномасштабного вторжения в Украину министр не сообщил.

"Российские вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленной цели", — заверил Шойгу.

Тем временем, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины войска РФ в ходе полномасштабной войны потеряли 17 200 солдат, 597 танков, 1710 боевых бронированных машин, а также десятки и сотни единиц другой техники. В свою очередь Минобороны РФ 25 марта сообщило, что потери личного состава войск РФ составили 1 351 убитыми и 3 825 ранеными.

Общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза.

Отметим, что это первое за долгое время полноценное появление Шойгу на публике. Министр отсутствовал в информационном пространстве почти две недели — с 11 по 24 марта. Затем российские журналисты распространили видео, снятое в кабинете президента России Владимира Путина во время заседания Совета безопасности, проводившееся в дистанционном режиме. На нем показан экран, на котором в какой-то момент появляется Шойгу.

Напомним, ранее Пентагон сообщил, что Россия пытается переоценить свои действия и сконцентрироваться на Донбассе по трем причинам, среди которых попытка окружить ВСУ на востоке страны.

Тем временем сегодня, 29 марта, в Стамбуле проходит очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций по поводу полномасштабной войны. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уже охарактеризовал переговорный процесс как "тяжелый".