Поиск рычагов влияния: в Пентагоне объяснили, почему ВС РФ сосредоточились на Донбассе

В ведомстве выделяют три возможные причины, среди которых, общая смена стратегии ВС РФ во вторжении.

Последние маневры армии РФ на востоке Украине свидетельствуют о смене приоритетов страны-агрессора. Захват Донецкой и Луганской области перешли в приоритетные задачи ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Россия пытается переоценить своих действия по трем возможным причинам:

попытка окружить ВСУ на востоке

получить рычаги влияния для будущих мирных переговоров

общая смена стратегических целей

Как заявил представитель Минобороны, до конца США не уверены, что стоит за сменой приоритетов. Однако явен тот факт, что акцент смещен на Донбасс.

"Возможно, они переоценивают сейчас свои стратегические цели, потому что они явно больше не двигаются на Киев. Но мы этого не знаем и я хочу быть конкретным касательно этого", — заявил представитель ведомства.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину агрессор выпустил 1370 ракетами.

Также представитель Пентагона заявил, что российским войскам не удается захватить Мариуполь. Там продолжаются тяжелые уличные бои.

Напомним, в СБУ заявили, что российский БДК "Саратов" был уничтожен ракетой Точка-У несмотря на то, что она не предназначена для ударов по морским целям.

По данным британской разведки, РФ отправила на Донбасс боевиков "Вагнера" из Африки и Сирии.

Фокус детально разбирался, почему ситуация на Донбассе носит угрожающий характер.