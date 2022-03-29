РФ отправила на Донбасс боевиков ЧВК "Вагнера" из Африки и Сирии, – британская разведка

Захватчики хотят привлечь к участию в войне более тысячи наемников и их начальство. Минобороны Великобритании утверждает, что это вынужденная мера, поскольку оккупанты несут в Украине огромные потери.

Российское командование отправило на Донбасс группу наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера из Сирии и стран Африки. Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании.

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Боевиков уже развернули на востоке Украины. РФ планирует привлечь еще более тысячи наемников, в том числе их руководителей, отметили британские военные.

[ + – ] Россия вынуждена была пойти на переброску "вагнеровцев"

Минобороны Великобритании считает, что Россия вынужденно пошла на такое решение из-за значительных потерь и проблем с наступлением в Украине.

На Донбасс поедут "вагнеровцы" с боевым опытом в Сирии и Ливии

Американская газета The New York Times 25 марта писала о готовности российских наемников с боевым опытом в Сирии и Ливии принять активное участие в войне в Украине. Лидеры группировки отправятся в ОРДЛО для координации военных усилий от имени России, заявил один из американских военных чиновников.

Наемники перебросят в Украину артиллерию, ПВО и радары, которые применялись в Ливии, продолжил чиновник. Российские военные предоставят для транспортировки военно-транспортные самолеты.

СМИ ранее писали, что после начала войны в Украине в ЧВК "Вагнера" массово набирали наемников. В ряды "вагнеровцев" стали брать всех подряд.

На прошлой неделе Россия договорилась о привлечении к участию в боевых действиях в Украине около 800 боевиков ливанской группировки "Хезболла". Их должны были отправить из Дамаска на военную базу в Гомельской области Беларуси.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" со ссылкой на данные разведки еще 19 февраля сообщало о переброске "вагнеровцев" на оккупированную часть Донбасса. Вместе со спецслужбами РФ они планировали подорвать жилые дома.