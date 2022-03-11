В "ЧВК Вагнера" набирают на войну с Украиной всех подряд, — СМИ

Частная военная компания из РФ набирает "всякий сброд" и формирует штрафбаты для украинского направления. А основной состав "Вагнера" пока в Украине не воюет.

Так называемая частная военная компания Вагнера анонсировала массовый набор наемников для отправки в Украину. Критерии отбора практически отсутствуют: на украинское направление принимают и тех, кому прежде по каким-либо причинам отказывали в трудоустройстве. Об этом сообщает Русская служба BBC.

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Еще несколько месяцев назад ЧВК принимала только россиян, которые родились в международно признанных границах России. Причинами отказа для потенциальных новобранцев часто становились: судимость, долги или отсутствие загранпаспорта. Сейчас же военная кампания приглашает уроженцев Крыма, жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей Украины, должников и тех, к кому прежде во время службы в подразделении Вагнера применялись взыскания.

Штрафные батальоны "ЧВК Вагнера"

[ + – ] Объявление о наборе в "ЧВК Вагнера"

Сообщается, что в закрытых ветеранских чатах новобранцев приглашают "покушать сало на пикнике". "У кого были проблемы с трудоустройством у нас – звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам – звоните", – говорится в сообщении, которым один из наемников поделился с журналистами.

Примечательно, что основной состав "ЧВК Вагнера" в украинской войне пока еще даже не участвует. На вербовку в Молькино под Краснодаром сейчас съезжается "всякий сброд", который ветераны "ЧВК" называют "штрафбатом".

"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк… Там не "Вагнер" работает, а только собранные отряды с разными другими названиями. Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", — говорится в сообщении.

В пятницу, 11 марта, российский президент на заседании Совета безопасности РФ заявил, что МО РФ может привлечь "добровольцев" для войны с Украиной. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, только с Ближнего Востока уже поступило порядка 16 тыс. заявок на участие в войне на стороне России.

Ранее Фокус сообщал, что бывшие морпехи из США и Великобритании присоединиться к иностранному легиону, чтобы помочь Украине. Тысячи добровольцев из зарубежных стран откликнулись на призыв помочь в противостоянии российским захватчикам.