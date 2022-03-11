У "ПВК Вагнера" набирають на війну з Україною всіх підряд, — ЗМІ

Приватна військова компанія з РФ набирає "будь-який набрід" і формує штрафбати для українського напряму. А основний склад "Вагнера" поки що в Україні не воює.

Так звана приватна військова компанія Вагнера анонсувала масовий набір найманців для відряджання в Україну. Критерії відбору практично відсутні: на український напрямок приймають і тих, кому раніше з якихось причин відмовляли в працевлаштуванні. Про це повідомляє Російська служба BBC.

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Ще кілька місяців тому ПВК приймала лише росіян, які народилися в міжнародно визнаних кордонах Росії. Причинами відмови для потенційних новобранців часто ставали: судимість, борги чи відсутність закордонного паспорта. Наразі ж військова кампанія запрошує уродженців Криму, мешканців окупованих Донецької та Луганської областей України, боржників та тих, до кого раніше під час служби в підрозділі Вагнера застосовували стягнення.

Штрафні батальйони "ПВК Вагнера"

[ + – ] Оголошення про набір в "ПВК Вагнера"

Повідомляють, що в закритих ветеранських чатах новобранців запрошують "поїсти сало на пікніку". "В кого були проблеми з працевлаштуванням у нас — дзвоніть. Кого в нас звільнили з якихось причин — дзвоніть", — йдеться в повідомленні, яким один із найманців поділився з журналістами.

Примітно, що основний склад "ПВК Вагнера" в українській війні поки що навіть не бере участі. На вербування в Молькино під Краснодаром зараз з'їжджається "будь-який набрід", який ветерани "ПВК" називають "штрафбатом".

"З українським набором цікава тема: там не основний кістяк... Там не "Вагнер" працює, а лише зібрані загони з різними іншими назвами. Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами", — йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 11 березня, російський президент на засіданні Ради безпеки РФ заявив, що МО РФ може залучити "добровольців" для війни з Україною. За словами голови відомства Сергія Шойгу, лише з Близького Сходу вже надійшло близько 16 тис. заявок на участь у війні на боці Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що колишні морпіхи зі США та Великої Британії приєднаються до іноземного легіону, щоб допомогти Україні. Тисячі добровольців із закордонних країн відгукнулися на заклик допомогти в протистоянні російським загарбникам.