На Донбасс прибыли "вагнеровцы" для подрывов жилых домов, - разведка

Согласно данным ОТГ "Восток", боевики из ЧВК планируют совершить ряд террористических актов под руководством спецслужб РФ, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

Россия готовит серию провокаций на оккупированной части Донбасса. Для этого в ОРДЛО уже прибыли боевики "вагнера". Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", ссылаясь на данные разведки.

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Согласно разведывательным данным, оккупационные войска вместе с российскими кураторами готовят серию провокаций. Для этого туда уже прибыли подразделения ЧВК "Вагнер". Вместе с российскими спецслужбами они планируют провести серию террористических актов, в частности, подрыв жилых домов.

"Целью таких действий будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", — указывают в публикации.

Вместе с этим подчеркивается, что украинские военные из "Востока" не планировали и не планируют наступательных операций или других действий на временно оккупированной территории. ВСУ применяют оружие только в случае угрозы жизни военным и мирным жителям. Вся деятельность бойцов имеет исключительно оборонительный характер.

Напомним, в оккупированном Луганске вчера подорвали газопровод. Из-за обстрелов на Донбассе 44 населенных пункта остались без водоснабжения.

19 февраля Главари ОРДЛО объявили о всеобщей мобилизацией, а 18 февраля начали эвакуацию местного населения в Россию из-за "угрозы нападения Украины". В ВСУ призвали жителей оккупированных территорий не эвакуироваться из-за угрозы провокаций.