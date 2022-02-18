"Вас используют для кровопролития": главнокомандующий ВСУ обратился к жителям Донбасса

По словам Валерия Залужного, Украина не может освободить Донбасс силовым сценарием, поскольку это приведет к многочисленным жертвам среди гражданских.

Оккупационные власти Донбасса запугивают местных жителей "наступлением Вооруженных сил Украины", пытаясь спровоцировать новое кровопролитие. Об этом предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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В новом видеообращении, которое было опубликовано 18 февраля, генерал-лейтенант армии обратился, в первую очередь, к жителям оккупированного Донбасса. По словам Валерия Залужного, подконтрольные Кремлю боевики в условиях массовой эвакуации обостряют ситуацию и вводят в заблуждение мирное население.

"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Еще раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий — политико-дипломатический", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный отметил, что силовой сценарий освобождения оккупированного Донбасса приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, поэтому Киев не рассматривает подобные стратегии.

Генерал-лейтетант также заявил, что украинские военнослужащие могут открывать ответный огонь в зоне проведения ООС только в том случае, если существует угроза жизни личному составу или гражданских лиц. В видеообращении Валерий Залужный призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не верить заявлениям оккупационных властей.

"Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, которые якобы планировали взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, не соответствует действительности. Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет враждебная пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в ВСУ", — подытожил Залужный.

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Напомним, 18 февраля власти ОРДЛО сообщили о массовой эвакуации мирного населения в Россию из-за скорого "наступления украинской армии". В Кремле и Ростовской области, несмотря на заявления главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, заявили, что ничего не знают о прибытии беженцев из Донбасса.

Также вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке возле здания "Дома правительства ДНР" взорвался "УАЗ", который принадлежал руководителю "народной милиции" Денису Синенкову.