В Кремле и в Ростовской области не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ

На фоне новостей об эвакуации в населенных пунктах ОРДЛО начали образовываться очереди в банкоматы и за бензином.

Глава так называемой "ДНР" Сергей Пушилин экстренно обратился к народу, и объявил, что начинает эвакуацию населения Донецка в Ростовскую область из-за "роста напряженности" в регионе. Но ни в Кремле, ни в руководстве Ростовской области об этом ничего не известно, сообщают росСМИ.

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"С 18 февраля организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", — сказал Пушилин в обращении.

[ + – ] Эвакуация из Донецка

Руководство боевиков утверждает, что для перемещаемых из Донецка жителей уже подготовлены места для приема и размещения, и там они будут обеспечены всем необходимым.

За последние двое суток ВСУ нанесли по позициям боевиков "ЛДНР" ряд ударов, в результате которых часть их первой линии обороны была уничтожена. Украинские войска вскоре перейдут в наступление, — утверждает главарь "ДНР".

Руководство "ЛНР" также объявило о том, что будет эвакуировать свое население.

Тем временем, сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, что происходит в Донецкой области, информации об этом у него нет. В то же время, в Донецк для проведения эвакуации начали прибывать первые автобусы.

В администрации Ростовской области в комментарии изданию Znak сообщили, что об эвакуации также ничего не знают, о планируемом развертывании у себя эвакуационных пунктов ничего не слышали.

"Методички" о том, как нужно вести себя в период эвакуации, сейчас активно распространяют в публичных местах Донецка. Очереди горожан к банкоматам и за бензином растут.

[ + – ] Объявление об эвакуации в Донецке

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области попала под обстрел боевиков станция Скотоватая.

Мобильная связь "Киевстар" и Vodafone не работала с утра 18 февраля в Донецкой и в Луганской областях.

РФ выводит войска из оккупированного Крыма на границы с Харьковской, Донецкой и Луганской областями.