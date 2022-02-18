У Кремлі та Ростовській області не знають про евакуацію жителів ОРДЛО в РФ

На тлі новин про евакуацію в населених пунктах ОРДЛО почали утворюватися черги до банкоматів і за бензином.

Глава так званої "ДНР" Сергій Пушилін екстрено звернувся до народу й оголосив, що починає евакуацію населення Донецька до Ростовської області через "зростання напруженості" в регіоні. Але ні Кремлю, ні керівництву Ростовської області про це нічого не відомо, повідомляють росЗМІ.

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"Із 18 лютого організовано масовий, централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", — сказав Пушилін у зверненні.

[ + – ] Евакуація з Донецька

Керівництво бойовиків стверджує, що для мешканців, що переміщуються з Донецька, вже підготовлені місця для прийому та розміщення, і там вони будуть забезпечені всім необхідним.

"За останні дві доби ЗСУ завдали по позиціях бойовиків "ЛДНР" низку ударів, унаслідок яких частину їхньої першої лінії оборони було знищено. Українські війська незабаром перейдуть у наступ", — стверджує ватажок ДНР.

Керівництво "ЛНР" також оголосило про те, що евакуюватиме своє населення.

Тоді ж, повідомляє ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не знає, що відбувається в Донецькій області, інформації про це він не має. У той же час у Донецьк для проведення евакуації почали прибувати перші автобуси.

В адміністрації Ростовської області в коментарі виданню Znak повідомили, що про евакуацію також нічого не знають, про заплановане розгортання в себе евакуаційних пунктів нічого не чули.

"Методички" про те, як треба поводитися в період евакуації, зараз активно поширюють у громадських місцях Донецька. Черги городян до банкоматів і за бензином ростуть.

[ + – ] Оголошення про евакуацію в Донецьку

Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині потрапила під обстріл бойовиків станція Скотувата.

Стільниковий зв'язок "Київстар" і Vodafone не працював із ранку 18 лютого в Донецькій і Луганській областях.

РФ виводить війська з окупованого Криму на кордони з Харківською, Донецькою та Луганською областями.