РФ відводить війська з окупованого Криму на пункт базування біля кордонів України (фото)

Дві з трьох мотострілецьких дивізій, що виводяться з півострова, розташовані поряд із Харківською, Донецькою та Луганською областями.

Засновник дослідницької організації Conflict Intelligence Team Руслан Левієв опублікував карту, куди перекидають війська РФ до пунктів постійної дислокації. Ці місця розташовані на кордоні з Україною.

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Російське видання "Известия" вказали, що з окупованого Криму виводять 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії. Дві з них базуються якраз біля кордону з Україною. Із цих трьох дивізій лише 42 базується в Чечні, стверджує Левієв.

3 і 150 дивізії базуються поблизу кордонів із Україною. 150-а дивізія розташована в Новочеркаську, що в Ростовській області (межує з Донецькою областю), а ось 3-я дивізія розташована у Валуйках (Білгородська область) та Богучарі (Воронезька область). Валуйки межують із Харківською областю, а Богучар із Луганською областю України.

[ + – ] Місце базування розташовані поблизу українських кордонів

Усі три мотострілкові дивізії брали участь у навчаннях на окупованому півострові. Маневри проходили із залученням танків Т-72Б3.

Нагадаємо, у Мінобороні РФ заявили про часткове відведення військ від кордонів України. Однак у НАТО наразі не побачили ознак деескалації. Також відведення військ не спостерігають організації InformNapalm і CIT.