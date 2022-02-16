РФ отводит войска из оккупированного Крыма на пункт базирования у границ Украины (фото)

Две из трех мотострелковых дивизий, которые выводятся с полуострова, находятся рядом с Харьковской, Донецкой и Луганской областями.

Основатель исследовательской организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев опубликовал карту, куда перебрасывают войска РФ в пункты постоянной дислокации. Эти места находятся у границ с Украиной.

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Российское издание Известия указали, что из оккупированного Крыма выводят 3, 42 и 150 мотострелковые дивизии. Две из них базируются как раз у границы с Украиной. Из этих трех дивизий только 42 базируется в Чечне, утверждает Левиев.

3 и 150 дивизии базируются вблизи границ с Украиной. 150-ая дивизия находится в Новочеркасске, что в Ростовской области (граничит с Донецкой областью), а вот 3-я дивизия находится в Валуйках (Белгородская область) и в Богучаре (Воронежская область). Валуйки граничат с Харьковской областью, а Богучар с Луганской областью Украины.

[ + – ] Место базирования находятся вблизи украинских границ

Все три мотострелковые дивизии принимали участие в учениях на оккупированном полуострове. Маневры проходили с задействованием танков Т-72Б3.

Напомним,в Минобороне РФ заявили о частичном отводе войск от границ Украины. Однако в НАТО на данный момент не увидели признаков деэскалации. Также отвод войск не наблюдают организации InformNapalm и CIT.