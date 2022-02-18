Эвакуация из "ДНР": в Донецк прибыли автобусы, отправка в Россию запланирована на вечер (фото, видео)

Жителей "ДНР" призвали взять с собой документы, вещи первой необходимости и прийти к точкам сбора. Первые рейсы в РФ планируют отправиться в 19:00.

В Донецке уже собираются автобусы для эвакуации населения, "мэр" города Алексей Кулемзин опубликовал в Telegram адреса точек, где нужно собираться людям.

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Возле банкоматов и АЗС выстраиваются очереди, звучит сирена гражданской обороны.

По местным пабликам рассылают "методички" с призывом не паниковать, взять с собой вещи первой необходимости и еду на сутки. Планируется, что первые автобусы выедут в Россию сегодня в 19:00, пишет Корреспондент.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе эвакуации жителей ОРДЛО в РФ.

"Я не знаю, что сейчас творится у (главы ДНР — ред.) Пушилина", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение властей "ДНР" эвакуировать население в Ростовскую область.

Напомним, так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин объявил в Донецке массовую эвакуацию населения в связи с тем, что украинская армия якобы готовит наступление.

На такой же шаг решились в "ЛНР", глава которой Леонид Пасечник призвал мужчин "взять оружие и идти защищать республику".