Россия наняла для военных действий в Украине 800 боевиков "Хезболлы", — СМИ (фото)

По информации журналистов, первая группа наемников будет отправлена в Украину 29 марта.

России удалось договорится об участии в боевых действиях против Украины 800 боевиков ливанской исламистской шиитской группировки "Хезболла". Об этом сообщают российские СМИ.

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На следующей неделе в Беларусь прибудет первая группа из 200 бойцов "Хезболлы". Их перебросят из Дамаска на военную базу в Гомельской области. А 29 марта они отправятся воевать в Украину на стороне РФ. Плата за наем одного боевика составила 1500 долларов в месяц.

Стоит отметить, что во многих странах "Хезболла" признана террористической организацией, в частности, в США, Великобритании, Канаде, Израиле.

Отмечается, что 25 марта телеканал "Аль Хадас" сообщил о том, что российская ЧВК "Вагнер" якобы ведет переговоры с шиитской вооруженной группировкой "Хезболла" об отправке боевиков в Украину. Вагнеровцев на этих переговорах якобы представлял Александр Кузнецов. Со стороны "Хезболлы" выступил высокопоставленный член подразделения безопасности Наджи Хасан Аль Шартуни (позывной — Хадж Абу Али).

Встреча якобы состоялась несколько дней назад, стороны договорились об отправке в нашу страну 800 боевиков "Хезболлы". Также в качестве бонуса к этому решению "Хезболла" и опосредованно через нее Иран могут получить от России некие преференции по крупным сделкам.

Сообщается, что "Хезболла" уже открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии. В сирийских городах Ябруд, Алеппо и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков "Хезболлы", дислоцированных в Сирии. Четвертый офис был открыт в Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".

Отметим, ранее лидер "Хезболлы" Гасан Насралла отрицал отправку боевиков группировки для участия в войне России против Украины.

"Никто из Хезболлы, ни бойцы, ни эксперты не присоединялись к этой войне", — заявил он в эфире телеканала Al Mayadeen TV.

Ранее сообщалось, что боевики из проправительственных сирийских сил, поддерживающих президента Башара аль-Асада, и шиитского движения "Хезболла" согласились отправиться в Украину для поддержки войск РФ. В частности, Аль-Асад якобы пообещал предоставить РФ для войны в Украине 40 тысяч боевиков.

Однако, по информации украинской разведки, сирийцы не хотят ехать воевать против Украины на стороне РФ.

На сегодня предварительные обещания властей Сирии о системных поставках наемников для армии РФ не выполняются.