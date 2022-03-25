Росія найняла для виєнних дій в Україні 800 бойовиків "Хезболли", — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, першу групу найманців буде відправлено до України 29 березня.

Росії вдалося домовитися про участь у бойових діях проти України 800 бойовиків ліванського ісламістського угрупування шиїтів "Хезболла". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Наступного тижня в Білорусь прибуде перша група з 200 бійців "Хезболли". Їх перекинуть із Дамаска на військову базу на Гомельщині. А 29 березня вони вирушать воювати в Україну на боці РФ. Плата за наймання одного бойовика склала 1500 доларів на місяць.

Варто зазначити, що в багатьох країнах "Хезболла" визнана терористичною організацією, зокрема, у США, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі.

Зазначається, що 25 березня телеканал "Аль Хадас" повідомив про те, що російська ПВК "Вагнер" нібито веде переговори з озброєним шиїтським угрупованням "Хезболла" про відправку бойовиків в Україну. Вагнерівців на цих переговорах нібито представляв Олександр Кузнєцов. Із боку "Хезболли" виступив високопоставлений член підрозділу безпеки Наджі Хасан Аль Шартуні (позивний Хадж Абу Алі).

Зустріч нібито відбулася кілька днів тому, сторони домовилися про відправку до нашої країни 800 бойовиків "Хезболли". Також як бонус до цього рішення "Хезболла" й опосередковано через неї Іран можуть отримати від Росії деякі преференції щодо великих угод.

Повідомляється, що "Хезболла" вже відкрила вербувально-мобілізаційне бюро в місті Кусейр провінції Хомс у Сирії. У сирійських містах Ябруд, Алеппо та Сайїда-Зейнаб уже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків "Хезболли", дислокованих у Сирії. Четвертий офіс було відкрито в Лівані, у південному передмісті Бейрута, контрольованому "Хезболлою".

Зазначимо, раніше лідер "Хезболли" Гасан Насралла заперечував надсилання бойовиків угруповання для участі у війні Росії проти України.

"Ніхто з "Хезболли", ні бійці, ні експерти не приєднувалися до цієї війни", — заявив він в ефірі телеканалу Al Mayadeen TV.

Раніше повідомлялося, що бойовики з проурядових сирійських сил, які підтримують президента Башара аль-Асада, та шиїтського руху "Хезболла" погодилися вирушити в Україну для підтримки військ РФ. Зокрема Аль-Асад нібито пообіцяв надати РФ для війни в Україні 40 тисяч бойовиків.

Проте, за інформацією української розвідки, сирійці не хочуть їхати воювати проти України за РФ.

На сьогодні попередні обіцянки влади Сирії про системне постачання найманців для армії РФ не виконуються.