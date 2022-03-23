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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Сирійці не хочуть їхати воювати проти України на боці РФ, — ГУР

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сирійці, бойовики
Сирійці не хочуть їхати воювати проти України на боці РФ

За інформацією українських розвідників, більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

Росії не вдається залучити сирійських бойовиків для участі у війні в Україні зі свого боку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"22 березня відбулася зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра і генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання в південних провінціях Сирії). Під час зустрічі російський генерал зажадав сформувати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не дав чіткої відповіді", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні попередні обіцянки влади Сирії про системні постачання найманців для армії РФ не виконуються. Це пояснюється високими втратами росіян у боях в Україні.

"Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", — повідомляє ГУР.

За інформацією української розвідки, російські оперативники докладають зусиль, щоб домовитися про вербування найманців зі складу 16-ї бригади Сирійської Арабської Республіки.

Зазначимо, що росіянам наразі не вдалося залучити і білоруських військових для участі в окупації України.

Раніше Фокус повідомляв, що військові Білорусі хочуть здатися в полон одразу після перетину кордону України. На одному з аудіозаписів білоруські військові кажуть, що мають намір припинити виконувати накази командування одразу після переходу українського кордону.

У Білорусі також проходить антивоєнний флешмоб. Жителі Білорусі розклеюють листівки із закликом до співгромадян не йти воювати проти України.