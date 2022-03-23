Сирійці не хочуть їхати воювати проти України на боці РФ, — ГУР

За інформацією українських розвідників, більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

Росії не вдається залучити сирійських бойовиків для участі у війні в Україні зі свого боку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"22 березня відбулася зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра і генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання в південних провінціях Сирії). Під час зустрічі російський генерал зажадав сформувати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не дав чіткої відповіді", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні попередні обіцянки влади Сирії про системні постачання найманців для армії РФ не виконуються. Це пояснюється високими втратами росіян у боях в Україні.

"Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", — повідомляє ГУР.

За інформацією української розвідки, російські оперативники докладають зусиль, щоб домовитися про вербування найманців зі складу 16-ї бригади Сирійської Арабської Республіки.

Зазначимо, що росіянам наразі не вдалося залучити і білоруських військових для участі в окупації України.

Раніше Фокус повідомляв, що військові Білорусі хочуть здатися в полон одразу після перетину кордону України. На одному з аудіозаписів білоруські військові кажуть, що мають намір припинити виконувати накази командування одразу після переходу українського кордону.

У Білорусі також проходить антивоєнний флешмоб. Жителі Білорусі розклеюють листівки із закликом до співгромадян не йти воювати проти України.