"Гарматне м'ясо": в Білорусі розпочався антивоєнний флешмоб (фото)
Жителі Білорусі розклеюють листівки із закликом до співгромадян не йти воювати проти України.
У Білорусі розпочався флешмоб проти участі білоруських військових у російсько-українській війні. По всій країні розклеєні листівки із закликом "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії". Про це написала користувачка Facebook Світлана Кушнір на своїй сторінці та опублікувала фото антивоєнних листівок.
Вона зазначила, що влада наказала комунальникам зривати та знищувати листівки.
"Але що може зробити Григорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні на боці РФ проти України!? Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна!! У дворах і під'їздах, на дошках оголошень білоруси розклеюють листівки : "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації", — зазначила жінка.
Вона також висловила сподівання, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.
Як випливає з листівок, білоруси для Росії – гарматне м'ясо. Вони також закликають білоруських чоловіків саботувати мобілізацію на війну проти України і не стати окупантом.
Нагадаємо, 20 березня в Генштабі ЗСУ заявили про загрозу вторгнення білоруських військ на Волинському напрямку. При цьому, згідно із соціологічними дослідженнями, 97% громадян Білорусі негативно ставляться до можливої участі їхньої країни у війні на боці РФ.
Сьогодні СБУ заявила про готовність Білорусі вторгнутися до України. Білоруське командування вже підготувало перший ешелон – 5 батальйонно-тактичних груп. Армія Білорусі може рушити на Волинь, а саме – на селище Володимирець у Рівненській області, Ковель та Луцьк.