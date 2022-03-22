"Гарматне м'ясо": в Білорусі розпочався антивоєнний флешмоб (фото)

Жителі Білорусі розклеюють листівки із закликом до співгромадян не йти воювати проти України.

У Білорусі розпочався флешмоб проти участі білоруських військових у російсько-українській війні. По всій країні розклеєні листівки із закликом "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії". Про це написала користувачка Facebook Світлана Кушнір на своїй сторінці та опублікувала фото антивоєнних листівок.

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Вона зазначила, що влада наказала комунальникам зривати та знищувати листівки.

"Але що може зробити Григорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні на боці РФ проти України!? Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна!! У дворах і під'їздах, на дошках оголошень білоруси розклеюють листівки : "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації", — зазначила жінка.

[ + – ] Антивоєнна листівка

Вона також висловила сподівання, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Як випливає з листівок, білоруси для Росії – гарматне м'ясо. Вони також закликають білоруських чоловіків саботувати мобілізацію на війну проти України і не стати окупантом.

[ + – ] Антивоєнна листівка

Нагадаємо, 20 березня в Генштабі ЗСУ заявили про загрозу вторгнення білоруських військ на Волинському напрямку. При цьому, згідно із соціологічними дослідженнями, 97% громадян Білорусі негативно ставляться до можливої участі їхньої країни у війні на боці РФ.

Сьогодні СБУ заявила про готовність Білорусі вторгнутися до України. Білоруське командування вже підготувало перший ешелон – 5 батальйонно-тактичних груп. Армія Білорусі може рушити на Волинь, а саме – на селище Володимирець у Рівненській області, Ковель та Луцьк.