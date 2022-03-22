"Пушечное мясо": в Беларуси начался антивоенный флешмоб (фото)

Жители Беларуси расклеивают листовки с призывом к согражданам не идти воевать против Украины.

В Беларуси начался флешмоб против участия белорусских военных в российско-украинской войне. По всей стране расклеены листовки с призывом "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России". Об этом написала пользователь Facebook Светлана Кушнир на своей странице и опубликовала фото антивоенных листовок.

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Она отметила, что власть дала приказ коммунальщикам срывать и уничтожать листовки.

"Но что может сделать Рыгорович, если по всей Республике Беларусь начался массовый флешмоб против участия беларусов в войне на стороне РФ против Украины!? Прозревайте, сопротивляйтесь, отказываетесь участвовать в кровавом преступлении Путина!! Во дворах и подъездах, на досках объявлений беларусы расклеивают листовки: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России" с призывом любыми способами пытаться отказаться от мобилизации", — отметила женщина.

[ + – ] Антивоенная листовка

Она также выразила надежду, что такой флешмоб может стать первым шагом к массовым протестам беларусов против войны, которую развязала Россия в Украине.

Как следует из листовок, беларусы для России — пушечное мясо. У них также призывают белорусских мужчин саботировать мобилизацию на войну против Украины и не становится оккупантом.

[ + – ] Антивоенная листовка

Напомним, 20 марта в Генштабе ЗСУ заявили об угрозе вторжения белорусских войск на Волынском направлении. При этом, согласно социологическим исследованиям, 97% граждан Беларуси негативно относятся к возможному участию их страны в войне на стороне РФ.

Сегодня СБУ заявила о готовности Беларуси вторгнуться в Украину. Белорусское командование уже подготовило первый эшелон — 5 батальонно-тактических групп. Армия Беларуси может двинуться на Волынь, а именно – на поселок Владимирец в Ровненской области, Ковель и Луцк.