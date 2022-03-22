Первый эшелон готов: СБУ заявило о готовности Беларуси вторгнуться в Украину

По информации украинских правоохранителей, в любой момент вторгнуться на Западную Украину могут почти 5 тыс. военных. Командование Беларуси может отправить на войну до 15 тыс. солдат.

Вероятность вторжения Беларуси в Украину довольно высока, командование уже подготовило первый эшелон — 5 батальонно-тактических групп. Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире единого телемарафона.

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Первый эшелон, по его словам, состоит из почти 5 тыс. военных, которые могут в любой момент пересечь границу. У белорусов в резерве имеется около 5 тыс. человек и еще столько же подготовлено для так называемой третьей волны переброски резервистов.

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"В целом это от 10 до 15 тыс. военных, которые они могут запустить в Украину", — объяснил генерал-майор.

Армия Беларуси двинется на Запад

Ягун отметил, что белорусская армия сейчас обеспечивает тыловой резерв и логистику российским оккупантам через свою страну.

Белорусы уже фактически участвуют в войне с Украиной, а президент этой страны Александр Лукашенко фактически не руководит армией, добавил Ягун.

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"Руководитель белорусского Совета безопасности глава Генштаба находятся под оперативным управлением России", — сказал генерал СБУ.

Армия Беларуси может двинуться на Волынь, а именно – на поселок Владимирец в Ровненской области, Ковель и Луцк.

"Это две главные артерии поставки оружия с Запада", — заключил он.

По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Лукашенко обещал президенту страны-агрессора Владимиру Путину ввести войска в Украину до 21 марта. Геращенко говорил о задаче для главы Беларуси перерезать дороги в Евросоюз, по которым в Украину поставляют оружие из США, Великобритании и стран ЕС.

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что разговоры о возможном вторжении Беларуси на Западную Украину – это "маскировка" для сковывания резерва ВСУ на западе.

Напомним, что 21 марта Беларусь отвела от границ с Украиной десантников 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

С 19 марта железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет, говорил глава "Укрзализныці" Александр Камышев.