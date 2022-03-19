Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет, — глава УЗ

По словам главы "Укрзализныци" Александра Камышева, теперь Россия не сможет поставлять военную технику и провизию через белорусскую железную дорогу.

Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше не существует. Россия не сможет поставлять через Беларусь на железной дороге военную технику и провизию. Об этом сообщил глава компании "Укрзализныця" Александр Камышев в эфире "Настоящего времени".

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По его словам, это сделали белорусские железнодорожники, за что Камышев их поблагодарил. Однако глава "Укразализныци" не стал рассказывать подробности, что именно произошло в Беларуси на железной дороге, чтобы не подставлять работников.

"Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодня я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет", — сказал он.

Напомним, 19 марта СМИ сообщили, что в Гомельской области Беларуси военные доставляют технику и возводят понтонную переправу через речку Припять. Сообщается, что недалеко от границы с Украиной в белорусском городе Петриков заметили танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Ранее, 17 марта Алексей Арестович призвал мирных жителей на юге Украины вести "рельсовою войну" с Россией. По его словам, так сделали жители Сум, Чернигова и Ахтырки и это дало результаты. Потому что снабжение российских войск через железную дорогу происходит эффективнее.