"Разнесите нах**н железную дорогу": Арестович призвал вести с РФ "рельсовую" войну

Партизанские действия, по мнению советника главы ОП, лучше вести на юге Украины, чтобы прервать обеспечение оккупантов с Крыма. Эффективной будет "рельсовая война" и на территории Беларуси.

Мирные жители могут помочь Вооруженным силам Украины и устроить врагу "рельсовую войну". Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович в видеообращении.

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Снабжение войск РФ по железным дорогам проходит намного эффективнее, чем по автомобильным, заметил он.

"Очень много людей на севере Украины в районе Сум, Чернигова и Ахтырки устроили отличную войну с тылами противника. Она сразу дала результаты. Вопрос – а не хотим ли мы устроить на юге тотальную рельсовую войну", – обратился к украинцам Арестович.

Советник главы ОП полагает, что "рельсовую" войну стоит вести по следующим направлениям:

Крым — Мелитополь,

Крым — Херсон,

Валуйки — Купянск,

Гомель — Киев (общее направление) и другие обнаруженные направления.

Железнодорожные пути охраняет противник, поэтому сначала стоит трезво оценить силы и возможности, предупредил Арестович.

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым — Мелитополь", – подчеркнул он.

[ + – ] Арестович считает, что надо разнести железную дорогу из Крыма в Херсон и Мелитополь

По указанному направлению враг снабжает группировку, штурмующую Мариуполь.

"Снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить все провода и систему обеспечения железных дорог. Это то, что нужно нашим войскам сейчас, особенно обороняющимся в Мариуполе. Разнесите нах**н железную дорогу из Крыма на Херсон и Мелитополь", – заключил советник.

"Рельсовая война" на территории Беларуси

Арестович заявил об эффективности партизанской "рельсовой войне" на территории Беларуси.

"Кстати, из Беларуси можно прервать снабжение. Братья-беларусы, если вы против этой войны, начните партизанскую рельсовую войну в Беларуси. Подчеркиваю — только на путях переброски российских войск. Портить железные дороги по всей стране, наверно, все-таки не надо", – отметил он.

В Беларуси на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей были случаи уничтожения сигнального оборудования железной дороги и блокировки путей после вторжения РФ в Украину.

[ + – ] Беларусы блокировали ж/д пути

В ночь с 1 на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, они подожгли бревна на железнодорожных путях.А в Жодино 2 марта также задержали "рельсового партизана", мужчину 35 лет.

"Рельсовая война" ведется с целью нарушения работы железнодорожного транспорта врага и прекращения перевозки по железной дороге живой силы, военной техники и материальных средств противника.

Напомним, что 5 марта войска РФ обстреляли железную дорогу в направлении Ирпеня в Киевской области, где проводили эвакуацию гражданских.

Кибер-партизаны 27 февраля атаковали сайт оператора белорусской сети железных дорог. чтобы помешать передвижению войск и оружия.