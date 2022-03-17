"Рознесіть нах**н залізницю": Арестович закликав вести з РФ "рейкову" війну

Партизанські дії, на думку радника голови ОП, краще вести на півдні України, щоб перервати забезпечення окупантів із Криму. Ефективною буде "рейкова війна" й на території Білорусі.

Мирні жителі можуть допомогти Збройним силам України та влаштувати ворогові "рейкову війну". Про це сказав радник голови Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович у відеозверненні.

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Постачання військ РФ залізницями проходить набагато ефективніше, ніж автомобільними шляхами, зауважив він.

"Дуже багато людей на півночі України в районі Сум, Чернігова й Охтирки влаштували відмінну війну з тилами супротивника. Вона одразу дала результати. Питання – а чи не хочемо ми влаштувати на півдні тотальну рейкову війну", – звернувся до українців Арестович.

Радник глави ОП вважає, що "рейкову" війну варто вести за такими напрямками:

Крим — Мелітополь,

Крим — Херсон,

Валуйки — Куп'янськ,

Гомель — Київ (загальний напрямок) та інші виявлені напрямки.

Залізничні колії охороняє супротивник, тож спочатку варто тверезо оцінити сили та можливості, попередив Арестович.

"Зрив постачання супротивника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямі Крим — Мелітополь", – наголосив він.

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За вказаним напрямком ворог забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

"Зняття рейок, розкурочування, заглушки, псування всіх дротів і системи забезпечення залізниць. Це те, що потрібно нашим військам зараз, особливо оборонникам у Маріуполі. Рознесіть нах**н залізницю з Криму на Херсон і Мелітополь", — підсумував радник.

"Рейкова війна" на території Білорусі

Арестович заявив про ефективність партизанської "рейкової війни" на території Білорусі.

"До речі, з Білорусі можна перервати постачання. Брати-білоруси, якщо ви проти цієї війни, почніть партизанську рейкову війну в Білорусі. Наголошую — тільки на шляхах перекидання російських військ. Псувати залізниці по всій країні, напевно, все-таки не треба", – зазначив він.

У Білорусі на території Могилевської, Гомельської та Мінської областей були випадки знищення сигнального обладнання залізниці та блокування колій після вторгнення РФ в Україну.

[ + – ] Білоруси блокували залізничні колії

У ніч із 1 на 2 березня в Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, вони підпалили колоди на залізничних коліях. А в Жодино 2 березня також затримали "рейкового партизана", чоловіка 35 років.

"Рейкова війна" ведеться з метою порушення роботи залізничного транспорту ворога та припинення перевезення залізницею живої сили, військової техніки та матеріальних засобів противника.

Нагадаємо, що 5 березня війська РФ обстріляли залізницю в напрямку Ірпеня на Київщині, де проводили евакуацію цивільних.

Кіберпартизани 27 лютого атакували сайт оператора білоруської мережі залізниць. щоб перешкодити пересуванню військ і зброї.