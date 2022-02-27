Хакери атакували мережу білоруської залізниці, щоб загальмувати перекидання військ в Україну

Залізниця Білорусі перейшла до ручного режиму управління, що суттєво уповільнить рух поїздів, але не створить аварійні ситуації.

Розслідувач Христо Грозєв опублікував у своєму Твіттері інформацію про те, що група хакерів "у білих капелюхах" кіберпартизани атакували вебсайт БелЖД — оператора білоруської мережі залізниць.

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"Хоробрі @cpartisans щойно зламали мережу управління залізничним транспортом Білорусі, щоб завадити агресивному пересуванню військ та зброї", — повідомив Христо.

У телеграм-каналі кіберпартизанів також повідомляється про подію: "Мета атаки — загальмувати перекидання окупаційних військ і дати українцям більше часу на відбиття нападу".

Наразі комп'ютерна мережа БелЖД "лежить", інформують "хакери в білих капелюхах". Це перевірили журналісти Фокуса. До сайтів pass.rw.by, portal.rw.by, rw.by насправді немає доступу.

"Дорога переходить у ручний режим управління, що суттєво уповільнить рух поїздів, але не створить аварійні ситуації", — йдеться у заяві.

Кіберпартизани попереджають, що внутрішня мережа БелЖД "буде відключена, доки війська РФ не покинуть територію РБ (республіки Білорусь, — ред.) та участь військових сил Білорусі у фашистській агресії не припиниться".

Фокус писав про те, що понад 1500 волонтерів приєдналися до атак хакерів, щоб "достати" важливі вебресурси РФ. За добу вони змогли покласти 22 сайти.

Повідомляли також, що Павло Дуров мав намір блокувати доступ до Telegram на територіях України та РФ, але потім скасував своє рішення.