Понад 1500 волонтерів взяли участь у DDoS-атаці на 20 російських сайтів, — disBalancer

Хакери "в білих капелюхах" "поклали" сайти Кремля, Ощадбанку, Роснефти, Газети.ру, РБК, РЗ та ін.

Група програмістів disBalancer повідомила, що волонтери, які використовують їхню програму, змогли допомогти заблокувати доступ до понад 20-ти сайтів РФ, серед яких ЗМІ, держресурси, банки. Про це хакери "в білих капелюхах" написали в телеграм-каналі.

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"20+ російських пропагандистських та урядових сайтів було "покладено". В атаках взяли участь 1500+ пристроїв", — повідомили співробітники disBalancer.

Розробники уточнили, що протягом першого дня запуску програми disBalancer, що призначена проводити масовані DDoS-атаки, її встановили на свої комп'ютери понад 1500 волонтерів, щоб атакувати сайти країни-агресора.

"Дякую всім, хто приєднався до нашої армії. Разом ми відключаємо вебсервіси агресора. Північна Америка, Азія, вся Європа допомагають нам. Україна, ми не самотні", — написали айтішники.

"Наша місія — паралізувати сили загарбників. Наша місія — змусити кожного громадянина Росії та Білорусі вийти на вулиці і сказати "ні війні". Наша місія — зупинити війну", — говорить заява disBalancer.

Згідно зі звітом хакерів "у білих капелюхах", спільно з волонтерами били атаковані такі сайти:

25 лютого

sber.ru tinkoff.ru (якийсь час) bg14.org novosti.dn.ua

26 лютого

kremlin.ru geocam.ru rosneft.ru tutu.ru rzd.ru tickets.ru rkn.gov.ru russian.rt.com politnavigator.news novosti.dn.ua dnr-news.com dnr-live.ru gazeta.ru 1tv.ru dan-news.info rbc.ru pasline.ru bg14.org

Нагадаємо, що програмне забезпечення disBalancer можуть встановити користувачі Windows-пристроїв, а версія для MacOS поки що в розробці. Як встановити програму для ДДОС-атак, ми писали тут.

Також Кіберполіція сьогодні інформувала про атаки на білоруські сайти (і російські теж).

Список заблокованих ресурсів:

sberbank.ru vsrf.ru scrf.gov.ru kremlin.ru radiobelarus.by rec.gov.by sb.by belarus.by belta.by tvr.by

Раніше Фокус повідомляв про айтішників, які розробили софт для забезпечення ДДОС-атак — disBalancer.

Повідомляли також, що Михайло Федоров звернувся до Марка Цукерберга з проханням обмежити доступ росіян до соцмереж Facebook та Instagram.