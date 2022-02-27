Более 1500 волонтеров приняли участие в DDoS-атаке на 20 российских сайтов, - disBalancer

Хакеры "в белых шляпах" "положили" сайты Кремля, Сбербанка, Роснефти, Газеты.ру, РБК, РЖД и пр.

Группа программистов disBalancer сообщила, что волонтеры, использующие их программу, смогли помочь заблокировать доступ к более чем 20-ти сайтам РФ, среди которых СМИ, госресурсы, банки. Об этом хакеры "в белых шляпах" написали в телеграм-канале.

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"20+ российских пропагандистских и правительственных сайтов были "положены". В атаках приняли участие 1500+ устройств", — сообщили сотрудники disBalancer.

Разработчики уточнили, что в течение первого дня запуска программы disBalancer, предназначенной проводить массированные DDoS-атаки, ее установили на свои компьютеры более 1500 волонтеров, чтобы атаковать сайты страны-агрессора.

"Спасибо всем, кто присоединился к нашей армии. Вместе мы отключаем веб-сервисы агрессора. Северная Америка, Азия, вся Европа помогают нам. Украина, мы не одиноки", — написали айтишники.

"Наша миссия — парализовать силы захватчиков. Наша миссия — заставить каждого гражданина России и Беларуси выйти на улицы и сказать "нет войне". Наша миссия — остановить войну", — гласит заявление disBalancer.

Согласно отчету хакеров "в белых шляпах", совместно с волонтерами били атакованы следующие сайты:

25 февраля

sber.ru tinkoff.ru (некоторое время) bg14.org novosti.dn.ua

26 февраля

kremlin.ru geocam.ru rosneft.ru tutu.ru rzd.ru tickets.ru rkn.gov.ru russian.rt.com politnavigator.news novosti.dn.ua dnr-news.com dnr-live.ru gazeta.ru 1tv.ru dan-news.info rbc.ru pasline.ru bg14.org

Напомним, что ПО disBalancer могут установить пользователи Windows-устройств, а версия для MacOS пока находится в разработке. Как установить программу для ДДОС-атак, мы писали здесь.

Также Киберполиция сегодня информировала об атаках на белорусские сайты (и на российские тоже).

Список заблокированных ресурсов:

sberbank.ru vsrf.ru scrf.gov.ru kremlin.ru radiobelarus.by rec.gov.by sb.by belarus.by belta.by tvr.by

Ранее Фокус сообщал об айтишниках, разработавших софт для обеспечения ДДОС-атак — disBalancer.

Сообщали также, что Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу с просьбой ограничить доступ россиянам к соцсетям Facebook и Instagram.