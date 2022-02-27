Более 1500 волонтеров приняли участие в DDoS-атаке на 20 российских сайтов, - disBalancer
Хакеры "в белых шляпах" "положили" сайты Кремля, Сбербанка, Роснефти, Газеты.ру, РБК, РЖД и пр.
Группа программистов disBalancer сообщила, что волонтеры, использующие их программу, смогли помочь заблокировать доступ к более чем 20-ти сайтам РФ, среди которых СМИ, госресурсы, банки. Об этом хакеры "в белых шляпах" написали в телеграм-канале.
"20+ российских пропагандистских и правительственных сайтов были "положены". В атаках приняли участие 1500+ устройств", — сообщили сотрудники disBalancer.
Разработчики уточнили, что в течение первого дня запуска программы disBalancer, предназначенной проводить массированные DDoS-атаки, ее установили на свои компьютеры более 1500 волонтеров, чтобы атаковать сайты страны-агрессора.
"Спасибо всем, кто присоединился к нашей армии. Вместе мы отключаем веб-сервисы агрессора. Северная Америка, Азия, вся Европа помогают нам. Украина, мы не одиноки", — написали айтишники.
"Наша миссия — парализовать силы захватчиков. Наша миссия — заставить каждого гражданина России и Беларуси выйти на улицы и сказать "нет войне". Наша миссия — остановить войну", — гласит заявление disBalancer.
Согласно отчету хакеров "в белых шляпах", совместно с волонтерами били атакованы следующие сайты:
25 февраля
- sber.ru
- tinkoff.ru (некоторое время)
- bg14.org
- novosti.dn.ua
26 февраля
- kremlin.ru
- geocam.ru
- rosneft.ru
- tutu.ru
- rzd.ru
- tickets.ru
- rkn.gov.ru
- russian.rt.com
- politnavigator.news
- novosti.dn.ua
- dnr-news.com
- dnr-live.ru
- gazeta.ru
- 1tv.ru
- dan-news.info
- rbc.ru
- pasline.ru
- bg14.org
Напомним, что ПО disBalancer могут установить пользователи Windows-устройств, а версия для MacOS пока находится в разработке. Как установить программу для ДДОС-атак, мы писали здесь.
Также Киберполиция сегодня информировала об атаках на белорусские сайты (и на российские тоже).
Список заблокированных ресурсов:
- sberbank.ru
- vsrf.ru
- scrf.gov.ru
- kremlin.ru
- radiobelarus.by
- rec.gov.by
- sb.by
- belarus.by
- belta.by
- tvr.by
Ранее Фокус сообщал об айтишниках, разработавших софт для обеспечения ДДОС-атак — disBalancer.
Сообщали также, что Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу с просьбой ограничить доступ россиянам к соцсетям Facebook и Instagram.