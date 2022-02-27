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Технологии и наука Российско-украинская война

Более 1500 волонтеров приняли участие в DDoS-атаке на 20 российских сайтов, - disBalancer

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хакер, волонтер, DDoS-атака

Хакеры "в белых шляпах" "положили" сайты Кремля, Сбербанка, Роснефти, Газеты.ру, РБК, РЖД и пр.

Группа программистов disBalancer сообщила, что волонтеры, использующие их программу, смогли помочь заблокировать доступ к более чем 20-ти сайтам РФ, среди которых СМИ, госресурсы, банки. Об этом хакеры "в белых шляпах" написали в телеграм-канале.

"20+ российских пропагандистских и правительственных сайтов были "положены". В атаках приняли участие 1500+ устройств", — сообщили сотрудники disBalancer.

Разработчики уточнили, что в течение первого дня запуска программы disBalancer, предназначенной проводить массированные DDoS-атаки, ее установили на свои компьютеры более 1500 волонтеров, чтобы атаковать сайты страны-агрессора.

"Спасибо всем, кто присоединился к нашей армии. Вместе мы отключаем веб-сервисы агрессора. Северная Америка, Азия, вся Европа помогают нам. Украина, мы не одиноки", — написали айтишники.

"Наша миссия — парализовать силы захватчиков. Наша миссия — заставить каждого гражданина России и Беларуси выйти на улицы и сказать "нет войне". Наша миссия — остановить войну", — гласит заявление disBalancer.

Согласно отчету хакеров "в белых шляпах", совместно с волонтерами били атакованы следующие сайты:

25 февраля

  1. sber.ru
  2. tinkoff.ru (некоторое время)
  3. bg14.org
  4. novosti.dn.ua

26 февраля

  1. kremlin.ru
  2. geocam.ru
  3. rosneft.ru
  4. tutu.ru
  5. rzd.ru
  6. tickets.ru
  7. rkn.gov.ru
  8. russian.rt.com
  9. politnavigator.news
  10. novosti.dn.ua
  11. dnr-news.com
  12. dnr-live.ru
  13. gazeta.ru
  14. 1tv.ru
  15. dan-news.info
  16. rbc.ru
  17. pasline.ru
  18. bg14.org

Напомним, что ПО disBalancer могут установить пользователи Windows-устройств, а версия для MacOS пока находится в разработке. Как установить программу для ДДОС-атак, мы писали здесь.

Также Киберполиция сегодня информировала об атаках на белорусские сайты (и на российские тоже).

Список заблокированных ресурсов:

  1. sberbank.ru
  2. vsrf.ru
  3. scrf.gov.ru
  4. kremlin.ru
  5. radiobelarus.by
  6. rec.gov.by
  7. sb.by
  8. belarus.by
  9. belta.by
  10. tvr.by

Ранее Фокус сообщал об айтишниках, разработавших софт для обеспечения ДДОС-атак — disBalancer.

Сообщали также, что Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу с просьбой ограничить доступ россиянам к соцсетям Facebook и Instagram.