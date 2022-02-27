Хакеры атаковали сеть белорусской ЖД, чтобы затормозить переброску войск в Украину

Железная дорога Беларуси перешла в ручной режим управления, что существенно замедлит движение поездов, но не создаст аварийные ситуации.

Расследователь Христо Грозев опубликовал в своем Твиттере информацию о том, что группа хакеров "в белых шляпах" Кибер-Партизаны атаковали веб-сайт БелЖД — оператора белорусской сети железных дорог.

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"Храбрые @cpartisans только что взломали сеть управления железнодорожным транспортом Беларуси, чтобы помешать агрессивному передвижению войск и оружия", — сообщил Христо.

В телеграм-канале Кибер-Партизан также сообщается о данном событии: "Цель атаки — затормозить переброску оккупационных войск и дать украинцам больше времени на отражение нападения".

На данный момент компьютерная сеть БелЖД "лежит", информируют "хакеры в белых шляпах". Это проверили журналисты Фокуса. К сайтам pass.rw.by, portal.rw.by, rw.by действительно нет доступа.

"Дорога переходит в ручной режим управления, что существенно замедлит движение поездов, но НЕ создаст аварийные ситуации", — говорится в заявлении.

Кибер-партизаны предупреждают, что внутренняя сеть БелЖД "будет отключена, пока войска РФ не покинут территорию РБ (республики Беларусь, — ред.) и участие военных сил Беларуси в фашистской агрессии не прекратится".

Фокус писал о том, что более 1500 волонтеров присоединились к хакерским атакам, чтобы "ддосить" важные веб-ресурсы РФ. За сутки они смогли положить 22 сайта.

Сообщали также, что Павел Дуров намеревался блокировать доступ к Telegram на территориях Украины и РФ, но затем отменил свое решение.