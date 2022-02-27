Павел Дуров пригрозил ограничить работу Telegram в Украине и России

Инициатива Дурова моментально вызвала негативную реакцию пользователей. В итоге айтишник изменил планы.

ОсновательTelegram Павел Дуров сообщил, что работа популярного мессенджера может быть ограничена на территории Украины и России из-за огромного количества непроверенной информации, связанной с войной между двумя странами.

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"У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь", – написал он.

[ + – ] Павел Дуров пожаловался на засилье непроверенных новостей Фото: Скриншот

По словам Дурова, если эскалация продолжится, администрация Telegram рассмотрит возможность "частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта".

Отметим, что сообщение Дурова было воспринято пользователями неоднозначно. Так, пост за первые полчаса после публикации собрал почти 32 тыс. дизлайков. Решение поддерживают 27 тыс. человек. Реакция администрации была поистине быстрой.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", – заверил Дуров, зачеркнув последний абзац в своем предыдущем сообщении.

[ + – ] Через полчаса Дуров передумал ограничивать работу мессенджера в Украине и России Фото: Скриншот

24 февраля создатель мессенджера заявил о серьезных перебоях в работе Telegram. В день, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, европейский кластер мессенджера столкнулся с беспрецедентной нагрузкой.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", – подчеркнул Дуров.

[ + – ] Дуров рассказал о перебоях в работе Telegram

Ранее мы сообщали о том, что Киевстар, Vodafone и Lifecell лишили граждан РФ и Беларуси доступа к своим сетям из соображений безопасности.

Также издание информировало о том, что волонтеры из Украины и других стран помогли хакерам "в белых шляпах" атаковать серверы более 20-ти российских сайтов — госресурсов, банков, медиа и пр.