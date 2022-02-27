Павло Дуров погрожував обмежити роботу Telegram в Україні та Росії

Ініціатива Дурова моментально спричинила негативну реакцію користувачів. У результаті айтішник змінив плани.

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що робота популярного месенджера може бути обмежена на території України та Росії через величезну кількість неперевіреної інформації, пов'язаної з війною між двома країнами.

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"У нас немає фізичної можливості перевіряти всі публікації каналів на достовірність. Закликаю користувачів з Росії та України із сумнівом ставитися до будь-яких даних, які поширюються в Telegram зараз. Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат", — написав він.

[ + – ] Павло Дуров поскаржився на засилля неперевірених новин Фото: Скриншот

За словами Дурова, якщо ескалація продовжиться, адміністрація Telegram розгляне можливість "частково або повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту".

Зазначимо, що повідомлення Дурова сприйняли користувачами неоднозначно. Так, пост за перші півгодини після публікації зібрав майже 32 тис. дизлайків. Рішення підтримують 27 тис. чоловік. Реакція адміністрації була справді швидкою.

"Багато користувачів звернулося до нас з проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту, оскільки ми для них – єдине джерело інформації. У зв'язку з цими зверненнями ми вирішили не розглядати подібні заходи. Проте ще раз прошу перевіряти ще раз і не вживати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", – запевнив Дуров, наголосивши на останнім абзаці у своєму попередньому повідомленні.

[ + – ] За пів години Дуров передумав обмежувати роботу месенджера в Україні та Росії Фото: Скриншот

24 лютого творець месенджера заявив про серйозні перебої в роботі Telegram. У день, коли російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, європейський кластер месенджера зіткнувся з безпрецедентним навантаженням.

"Ми розуміємо, що сьогодні люди як ніколи потребують надійного зв'язку з близькими, і робимо все можливе, щоб зберегти високу швидкість відправлення та отримання повідомлень", — наголосив Дуров.

[ + – ] Дуров розповів про перебої у роботі Telegram

Раніше ми повідомляли про те, що Київстар, Vodafone та Lifecell позбавили громадян РФ та Білорусі доступу до своїх мереж з міркувань безпеки.

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