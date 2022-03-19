Залізничного сполучення між Україною і Білоруссю більше немає, — голова УЗ

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Камишева, тепер Росія не зможе постачати військову техніку та провізію через білоруську залізницю.

Залізничного сполучення між Україною і Білоруссю більше не існує. Росія не зможе постачати через Білорусь на залізниці військову техніку та провізію. Про це повідомив голова компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишев в ефірі "Сьогодні".

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За його словами, це зробили білоруські залізничники, за що Камишев їм подякував. Проте глава "Укразалізниці" не став розповідати подробиці, що саме сталося у Білорусі на залізниці, щоб не підставляти працівників.

"Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною і Білоруссю немає", — сказав він.

Нагадаємо, 19 березня ЗМІ повідомили, що в Гомельській області Білорусі військові доставляють техніку та зводять понтонну переправу через річку Прип'ять. Повідомляється, що неподалік кордону з Україною у білоруському місті Петриків помітили танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

Раніше, 17 березня Олексій Арестович закликав мирних жителів на півдні України вести "рейкову війну" з Росією. За його словами, так зробили жителі Сум, Чернігова й Охтирки і це дало результати. Тому що постачання російських військ через залізницю відбувається ефективніше.