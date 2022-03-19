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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Залізничного сполучення між Україною і Білоруссю більше немає, — голова УЗ

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Залізниця, Білорусь
Фото: REUTERS | Росія не зможе постачати військову техніку через білоруську залізницю

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Камишева, тепер Росія не зможе постачати військову техніку та провізію через білоруську залізницю.

Залізничного сполучення між Україною і Білоруссю більше не існує. Росія не зможе постачати через Білорусь на залізниці військову техніку та провізію. Про це повідомив голова компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишев в ефірі "Сьогодні".

За його словами, це зробили білоруські залізничники, за що Камишев їм подякував. Проте глава "Укразалізниці" не став розповідати подробиці, що саме сталося у Білорусі на залізниці, щоб не підставляти працівників.

"Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною і Білоруссю немає", — сказав він.

Нагадаємо, 19 березня ЗМІ повідомили, що в Гомельській області Білорусі військові доставляють техніку та зводять понтонну переправу через річку Прип'ять. Повідомляється, що неподалік кордону з Україною у білоруському місті Петриків помітили танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

Раніше, 17 березня Олексій Арестович закликав мирних жителів на півдні України вести "рейкову війну" з Росією. За його словами, так зробили жителі Сум, Чернігова й Охтирки і це дало результати. Тому що постачання російських військ через залізницю відбувається ефективніше.