У Білорусі зводять міст через Прип'ять для переправи техніки в бік України (відео)
Бойову техніку доставили до міста Петриків, звідки можна потрапити до Лельчицького району біля самого українського кордону, кажуть білоруси.
У Гомельській області Білорусі військові доставляють техніку та зводять понтонну переправу через річку Прип'ять. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на повідомлення та відео очевидців.
Як стверджують джерела, понтони прокладають через Прип'ять у місті Петриків. Перебравшись на інший берег, можна швидко потрапити до Лельчицького району біля самого кордону з Україною.
17 та 18 березня місцеві жителі також помітили в Петрикові військову техніку. За даними білоруської служби "Радіо Свобода", танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки доставили на залізничну станцію Мулярівка, а розвантажували та доставляли до Петриків на спеціальних вантажівках із платформами в супроводі поліцейських автомобілів із сиренами та "мигалками".
15 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому не вводить свої війська в Україну. Глава держави стверджує, що білоруська армія не має наміру втручатися в "операцію, яку проводить Росія", проте виконує завдання на своїй території.
Писали також, що 12 березня війська Білорусі вирушили на кордон із Україною. Як заявили в Міністерстві оборони, п'ять батальйонних тактичних груп блокуватимуть переміщення "націоналістичних збройних формувань" і озброєння на білоруську територію, а також проводитимуть розвідку та патрулюватимуть разом із прикордонниками.
17 березня стало відомо, що в Білорусі партизани руйнують залізничну інфраструктуру, щоб утруднити перекидання військ із Росії, зокрема, релейних шаф, пристроїв автоматики й телемеханіки. Організація BYPOL стверджує: їхній план уповільнив переміщення росіян на тиждень, не завдавши жодної шкоди білорусам.