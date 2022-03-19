У Білорусі зводять міст через Прип'ять для переправи техніки в бік України (відео)

Бойову техніку доставили до міста Петриків, звідки можна потрапити до Лельчицького району біля самого українського кордону, кажуть білоруси.

У Гомельській області Білорусі військові доставляють техніку та зводять понтонну переправу через річку Прип'ять. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на повідомлення та відео очевидців.

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Як стверджують джерела, понтони прокладають через Прип'ять у місті Петриків. Перебравшись на інший берег, можна швидко потрапити до Лельчицького району біля самого кордону з Україною.

17 та 18 березня місцеві жителі також помітили в Петрикові військову техніку. За даними білоруської служби "Радіо Свобода", танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки доставили на залізничну станцію Мулярівка, а розвантажували та доставляли до Петриків на спеціальних вантажівках із платформами в супроводі поліцейських автомобілів із сиренами та "мигалками".

15 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому не вводить свої війська в Україну. Глава держави стверджує, що білоруська армія не має наміру втручатися в "операцію, яку проводить Росія", проте виконує завдання на своїй території.

Писали також, що 12 березня війська Білорусі вирушили на кордон із Україною. Як заявили в Міністерстві оборони, п'ять батальйонних тактичних груп блокуватимуть переміщення "націоналістичних збройних формувань" і озброєння на білоруську територію, а також проводитимуть розвідку та патрулюватимуть разом із прикордонниками.

17 березня стало відомо, що в Білорусі партизани руйнують залізничну інфраструктуру, щоб утруднити перекидання військ із Росії, зокрема, релейних шаф, пристроїв автоматики й телемеханіки. Організація BYPOL стверджує: їхній план уповільнив переміщення росіян на тиждень, не завдавши жодної шкоди білорусам.