Лукашенко пояснив, чому не вводить свої війська в Україну

На думку білоруського президента, армії РБ там робити нічого.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру відправляти військових на територію України, яка бореться проти російської агресії. Ці слова пролунали під час зустрічі голови РБ із керівним і оперативним складом органів держбезпеки.

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За його словами, вони (Білорусь) "не збираються вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні".

"Найголовніше, як військовим вам говорю, в цьому немає жодної необхідності. Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати? Щодо особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми щось можемо Росії з точки зору озброєнь додати? Та ні. Ми це все закуповуємо в Російської Федерації. У них це все є, і навіть краще. Тому нам там робити нічого. І нас туди не звуть", — запевнив Лукашенко.

Він стверджує, що у зв'язку з "операцією, що проводиться" білоруські війська виконують завдання на території своєї країни.

"Наше завдання — це дуже важливо в будь-якому бою, не тільки у війні — попередити напад із тилу на війська, що просуваються. Російські. Ось цього ми ніколи не повинні допустити. Ніколи! Це буде схоже на зраду. Я про це сказав у перші дні. Ми це й робимо, тому що це ще нам і потрібно як державі, щоб захистити свої рубежі на північному заході, заході і вже сьогодні й на півдні", – зазначив Лукашенко.

Не обійшлося й без згадки про удар по території Білорусі ракетою "Точка-У", в якій політик традиційно бачить український слід:

"Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну. Нас намагатимуться туди втягнути. Свідченням тому є буквально два дні тому вночі черговий пуск на територію нашої Білорусі — удар по нашій території – ракетою "Точка-У", яку ми успішно з росіянами перехопили та знищили над Прип'яттю. Десь там біля річки валяється”.

Нагадаємо, раніше Лукашенко підтримував дії РФ в Україні та навіть заявляв, що остання готувала атаку на Білорусь. У свою чергу Євросоюз ввів проти нього нові санкції за підтримку політику Путіна.