В Беларуси возводят мост через Припять для переправы техники в сторону Украины (видео)

Боевую технику доставили в город Петриков, откуда можно попасть в Лельчицкий район у самой украинской границы, говорят белорусы.

В Гомельской области Беларуси военные доставляют технику и возводят понтонную переправу через реку Припять. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на сообщения и видео очевидцев.

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Как утверждают источники, понтоны прокладывают через Припять в городе Петриков. Перебравшись на другой берег, можно быстро попасть в Лельчицкий район у самой границы с Украиной.

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17 и 18 марта местные жители также заметили в Петрикове военную технику. По данным белорусской службы "Радио Свобода", танки, бронетранспортери и самоходные артиллерийские установки доставили на железнодорожную станцию Муляровка, а разгружали и доставляли в Петриков на специальных грузовиках с платформами в сопровождении полицейских автомобилей с сиренами и "мигалками".

15 марта президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему не введет свои войска в Украину. Глава государства утверждает, что белорусская армия не собирается вмешиваться в "операцию, которую проводит Россия", однако выполняют задания на своей территории.

Писали также, что 12 марта войска Беларуси отправились на границу с Украиной. Как заявили в Министерстве обороны, пять батальонных тактических групп будут блокировать перемещения "националистических вооруженных формирований" и вооружения на белорусскую территорию, а также проводить разведку и вести патрулирование вместе с пограничниками.

17 марта стало известно, что в Беларуси партизаны разрушают железнодорожную инфраструктуру, чтобы затруднить переброску войск из России, в частности, релейных шкафов, устройств автоматики и телемеханики. Организация BYPOL утвержает: их план замедлил перемещение россиян на неделю, не нанеся никакого вреда белорусам.