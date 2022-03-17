Белорусские партизаны крушат инфраструктуру Ж/Д, чтобы затруднить переброску войск РФ (видео)

Члены организации Bypol провели несколько операций на БелЖД, которые заставили войска РФ на неделю приостановить переброску войск железной дорогой.

Организация BYPOL в Беларуси организовали план "Перамога. Рельсовая война", который должен затруднить переброску российских войск железной дорогой страны. Об этом сообщается в видеоролике организации на Youtube.

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Экс-офицер МВД подполковник Азарин рассказал о планах действий для остановки переброски российских войск для войны в Украине. Он выразил уверенность, что от победы Украины против России зависит и судьба Лукашенко, который полностью зависит от Путина.

План "Перамога" уже сейчас реализуется. Участники движения совершают промежуточные акции против тылового обеспечения российских войск. Все такие мероприятия не несли угрозы для жизни и здоровья белорусов.

Список проведенных операций:

выведение из строя релейных шкафов СЦБ — 26 февраля на перегоне Верхи-Верейцы и станция Борисов

выведение из строя устройств автоматики и телемеханики СЦБ 27 февраля — остановочный пункт Синяво

уничтожение релейного шкафа управления СЦБ — 1 марта на перегоне Останковии-Жердь

выведение из строя устройств автоматики и телемеханики СЦБ — 15 марта на станции Доманово-Лесная (Брестское отделение)

уничтожение релейного шкафа СЦБ — 16 марта Фариново-Загатье (Витебское направление)

Как утверждает Азарин из-за опасений дальнейших диверсий РЖД прекратила транзит военных эшелонов по территории Беларуси на неделю.

Стоимость одного релейного шкафа стоит около 50 тысяч долларов.

Напомним, 25 января белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД, чтобы остановить переброску войск РФ. Тогда войска заходили на территорию страны для "Союзной решимости".