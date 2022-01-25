Белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД для остановки войск РФ (фото)
Группа "Кибер-Партизаны" стерла все бекапы, зашифровала основную часть серверов, а также выдвинула свои требования властям.
В Беларуси члены группы "Кибер-Партизаны" проводят массовую кибератаку на компьютерную сеть БелЖД, обеспечивающие переброску российских войск на территорию страны. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.
В публикации указывается, что в рамках киберкомпании "Пекло" была зашифрована основная часть серверов, базы данных и рабочие станции БелЖД, чтобы замедлить и нарушить работу железной дороги. Бекапы (резервная копия файлов, — Фокус) уничтожены.
"Кибератаке подверглись десятки баз данных, в том числе АС-След, АС-УСОГДП, SAP, AC-Пред, pass.rw.by, управа, ИРЦ и др", — указывают киберпартизаны.
Они выдвинули условия для передачи ключей шифрования:
- Освободить 50 политзаключенных, которые больше всего нуждаются в оказании медицинской помощи
- Остановить группировки войск России на территории Беларуси
При этом системы безопасности и ее автоматика специально не была затронута, чтобы избежать аварий. Также авторы прикрепили скриншоты процесса удаления бекапов на 10 000 терабайт и домен контроллера.
На сайте белорусской железной дороги предупредили о том, что сервисы по оформлению электронных проездных документов на данный момент не работают.
Напомним, в феврале в Беларуси пройдут учения с РФ "Союзная решимость-2022". Ныне в Беларусь активно перебрасывают войска, включая "Искандеры". Часть войск остановилась в лагере в 200 км от Киева в нарушение ранее заявленных мест проведения учений.