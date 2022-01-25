Білоруські партизани влаштували кібератаку на Білоруську залізницю для зупинки військ РФ (фото)

Група "Кібер-Партизани" стерла всі бекапи, зашифрувала основну частину серверів, а також висунула свої вимоги владі.

У Білорусі члени групи "Кібер-Партизани" проводять масову кібератаку на комп'ютерну мережу Білоруської залізниці, яка забезпечує перекидання російських військ на територію країни. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.

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У публікації вказується, що у межах кіберкомпанії "Пекло" було зашифровано основну частину серверів, бази даних та робочі станції Білоруської залізниці, щоб уповільнити і порушити роботу залізниці. Бекапи (резервна копія файлів — Фокус) знищені.

"Кібератаки зазнали десятки баз даних, зокрема АС-Слід, АС-УСОГДП, SAP, AC-Пред, pass.rw.by, управа, ІРЦ та ін", — вказують кіберпартизани.

Вони висунули умови передачі ключів шифрування:

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При цьому системи безпеки та її автоматику спеціально не було порушено, щоб уникнути аварій. Також автори прикріпили скріншоти процесу видалення бекапів на 10 000 терабайт та домен контролера.

[ + – ] Злом Білоруської залізниці [ + – ] Злом Білоруської залізниці [ + – ] Злом Білоруської залізниці [ + – ] Злом Білоруської залізниці

На сайті білоруської залізниці попередили про те, що послуги з оформлення електронних проїзних документів наразі не працюють.

[ + – ] Скрін із сайту Білоруської залізниці

Нагадаємо, у лютому в Білорусі пройдуть навчання з РФ "Союзна рішучість-2022". Нині до Білорусі активно перекидають війська, включаючи "Іскандери". Частина військ зупинилася в таборі за 200 км від Києва, порушуючи раніше заявлені місця проведення навчань.