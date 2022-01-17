"Отработка определенного замысла": Лукашенко анонсировал учения у границ Украины вместе с РФ

По словам президента Беларуси, обстановка у границ остается напряженной, поэтому будут проведены маневры "Союзная решимость-2022" на "белорусском балконе".

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных с Россией учений на границе с Украиной и странами Евросоюза: Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Об этом сообщает Белта.

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По словам Лукашенко, обстановка вокруг Беларуси остается напряженной, поэтому он еще в декабре прошлого года договорился с Путиным о проведении учений. Их название "Союзная решимость-2022".

"Мы договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", — сказал Александр Лукашенко.

На них, по словам президента, отработают "определенный замысел совместного учения" в противостоянии с силами Запада в виде Польши и стран Балтии и юга — Украиной. Старт учений запланирован на февраль, но конкретной даты пока нет. С Россией уже согласованы все детали.

В Генштабе Беларуси заявили, что Польша развернула более 20 тыс. военных, а в странах Балтии свыше 15 тысяч военных и силовиков у границ. А Украина в рамках операции "Полесье" развернула свыше 10 тысяч военных. В Беларуси считают, что эти действия безосновательны, поэтому они вынуждены реагировать.

Напомним, Лукашенко заявил, что Украина скапливает у границ Беларуси "националистов-радикалов". Это, по мнению президента "похлеще войск НАТО".

Ранее нынешний президент Беларуси заявил о том, что белорусская нация сформировалась в СССР, а времена Речи Посполитой были этноцидом.