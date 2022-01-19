РФ разместила лагерь с РСЗО "Ураган" в 200 км от Киева, - CIT (видео)

В 40 км от украинской границы были замечены реактивные системы, которые расположились в местах, где не заявлялось проведение учений "Союзная решимость-2022".

Россия разместила реактивные системы залпового огня "Ураган" на станции Речица в Гомельской области Беларуси. Об этом сообщают исследователи военных конфликтов Conflict Intelligence Team в Telegram.

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Беларусь и Россия проводит учения "Союзная решимость-2022". Часть техники уже начала поступать в Беларусь, но как пишут исследователи, РСЗО "Ураганы" расположили в пункте, которы не был указан в анонсе Минобороны Беларуси.

Лагерь расположен в 40 км от Черниговской области и около 90 до Киевской области. От лагеря в Ивановке (рядом с станцией Речица) до Киева всего 200 км. На фотографиях были замечены не только реактивные системы залпового огня, но и транспортно-заряжающие машины 9Т452 для "Ураганов".

Отметим, что максимальная дальность стрельбы РСЗО "Ураган" составляет 35 км.

[ + – ] Транспортно-заряжающая машина 9Т452 для "Ураганов". Фото: citeam.org

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Как пишут в CIT, появление техники РФ в непосредственной близости от украинской границы вызывает опасения. Особенно на фоне заявлений в СМИ, что российские войска могут попытаться взять Киев и "осуществить смену власти в Украине". Если РФ нападет с севера, то это упрощает захват всех правительственных объектов, которые находятся на западном берегу Днепра. Форсировать реку не придется.

[ + – ] Видео переброски войск

Подчеркивается, что все еще неизвестны масштабы сосредоточения российских войск к северу от украинской столицы. Известно, что часть из них выдвинулась в заявленные ранее места проведения учений, в частности в Брест к границе с Польшей.

"На данный момент нам кажется вероятным, что цель этого сосредоточения — вынудить украинское командование держать часть сил на западном берегу Днепра для прикрытия Киева, что ограничит возможности противодействия потенциальной российской операции на востоке Украины", — подчеркивают расследователи.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси, где планируются совместные учения. При этом Великобритания поставила Украине уже свыше 1000 противотанковых ракетных комплексов NLAW.