Білоруські партизани руйнують інфраструктуру З/Д, щоб ускладнити перекидання військ РФ (відео)

Члени організації Bypol провели кілька операцій на БелЖД, які змусили війська РФ на тиждень призупинити перекидання військ залізницею.

Організація BYPOL у Білорусі організували план "Перемога. Рейкова війна", який повинен ускладнити перекидання російських військ залізницею країни. Про це повідомляється у відеоролику організації на YouTube.

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Ексофіцер МВС підполковник Азарін розповів про плани дій для зупинення перекидання російських військ для війни в Україні. Він висловив упевненість, що від перемоги України проти Росії залежить доля Лукашенка, який повністю залежить від Путіна.

План "Перемога" вже зараз реалізується. Учасники руху здійснюють проміжні акції проти тилового забезпечення російських військ. Усі такі заходи не несли загрози життю та здоров'ю білорусів.

Список проведених операцій:

виведення з ладу релейних шаф СЦБ — 26 лютого на перегоні Верхи-Верейцы та станція Борисов

виведення з ладу пристроїв автоматики та телемеханіки СЦБ 27 лютого — пункт зупинки Синяво

знищення релейної шафи управління СЦБ — 1 березня на перегоні Останковии-Жердь

виведення з ладу пристроїв автоматики та телемеханіки СЦБ — 15 березня на станції Доманово-Лесная (Брестське відділення)

знищення релейної шафи СЦБ — 16 березня Фариново-Загатье

Як стверджує Азарін, через побоювання подальших диверсій РЖД припинила транзит військових ешелонів територією Білорусі на тиждень.

Вартість однієї релейної шафи коштує близько 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, 25 січня білоруські партизани влаштували кібератаку на БелЖД, щоб зупинити перекидання військ РФ. Тоді війська заходили на територію країни для Союзної рішучості.