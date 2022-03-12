Беларусь отправила войска на границу с Украиной

В Минобороны республики уверяют, что военнослужащие не будут участвовать в российско-украинской войне.

Белорусские войска сосредоточены на границе с Украиной для блокирования попадания на территорию республики "националистических вооруженных формирований", а также оружия, боеприпасов и взрывчатки. При этом в Министерстве обороны Беларуси заверили, что белорусские силы не будут участвовать в войне РФ против Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич в телеграм-канале ведомства в субботу, 12 марта.

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По словам Гулевича, на данный момент пять батальонных тактических групп вместе с пограничниками "осуществляют прикрытие южных границ". Эти подразделения проводят разведку, патрулирование и охрану объектов и обороны на дорожных направлениях, сообщил представитель Минобороны Беларуси.

"В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами", — добавил Гулевич.

При этом представитель оборонного ведомства Беларуси заверил, что "перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих" в войне РФ против Украины.

"Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", — отметил Гулевич.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко оправдал вторжение РФ в Украину, заявив, что украинские войска якобы намеревались атаковать республику.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Беларусь готовит провокацию для того, чтобы присоединиться к РФ во вторжении на украинскую территорию.