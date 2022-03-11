Россия нашла способ вынудить Беларусь воевать против Украины, – Резников

Не успел глава МО Украины предупредить о провокациях, как стало известно, что два российских самолета сбросили ракеты на село в Беларуси.

Глава Минооброны Украины Алексей Резников обратился к гражданам Беларуси, предупредив их, что командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций на территории их страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, информация достоверная, и оборонное ведомство не имеет причин сомневаться в ней.

"Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью", – сообщил министр.

Он подчеркнул, что ВСУ не планировала, не планирует и не будет планировать агрессии против Беларуси.

"За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", – акцентировал он.

Это заявление прозвучало вскоре после встречи российского президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенком. Последний заявил, что Украина готовила атаку на подразделения белорусской и российской армий, поэтому РФ была вынуждена нанести превентивный удар.

Спустя некоторое время после заявления Резникова стало известно, что группа из двух самолетов РФ противника нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины. Удар нанесен в районе населенного пункта Копани (Беларусь).