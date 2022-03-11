Росія знайшла спосіб змусити Білорусь воювати проти України, – Резніков

Не встиг глава МО України попередити про провокації, як стало відомо, що два російські літаки скинули ракети на село в Білорусі.

Глава Міноборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Білорусі, попередивши їх, що командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій на території їхньої країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, інформація є правдивою, і оборонне відомство не має причин сумніватися в ній.

"Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу від українсько-білоруського кордону. Зокрема, удар планують завдати Копані, Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має на меті атакувати з повітряного простору України. Мета провокації — змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю", – повідомив міністр.

Він наголосив, що ЗСУ не планувала, не планує і не плануватиме агресії проти Білорусі.

"За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну в цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!" — наголосив він.

Ця заява прозвучала невдовзі після зустрічі російського президента Володимира Путіна з білоруським колегою Олександром Лукашенком. Останній заявив, що Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій, тому РФ була змушена завдати превентивного удару.

Через деякий час після заяви Резнікова стало відомо, що група з двох літаків РФ противника завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України. Вдарили по району населеного пункту Копані (Білорусь).