Лукашенко оправдал вторжение РФ и обвинил Украину в подготовке атаки на Беларусь (видео)

По словам белорусского президента, у Минска и Москвы совесть чиста, поскольку это "не они развязали войну с Украиной".

Украина готовила атаку на подразделения белорусской и российской армий, поэтому РФ была вынуждена нанести превентивный удар. Об этом заявил президент страны-агрессора Александр Лукашенко, который 11 марта прибыл на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

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В частности, Александр Лукашенко оправдал полномасштабное вторжение армии РФ, поскольку Вооруженные силы Украины "готовили нападение" на Беларусь.

По его словам, если бы Кремль не нанесла превентивный удар по украинским позициям — Киев бы "атаковал войска Беларуси и России, которые были на учениях".

"Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", — добавил Лукашенко, оправдывая полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.

[ + – ] Лукашенко оправдал полномасштабное вторжение РФ в Украину

На переговорах с Путиным Александр Лукашенко также назвал текущую ситуацию в Украине "временем возможностей" и добавил, что люди через 6-12 месяцев забудут о "сложностях" и полномасштабном вторжении армии РФ.

"Это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось", — подытожил президент страны-агрессора.

Напомним, 24 февраля Александр Лукашенко заявил, что знал о полномасштабном вторжении армии РФ в Украину. По словам президента страны-агрессора, он пытался предотвратить бомбардировки украинских городов и предлагал украинским властям проводить переговоры с Владимиром Путиным.

9 марта Евросоюз согласовал новые санкции Александра Лукашенко в ответ на его помощь в осуществлении полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.