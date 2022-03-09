Евросоюз согласовал новые санкции против Лукашенко за помощь Путину

Президенту Беларуси послали четкий сигнал, что уйти от ответственности за помощь Владимиру Путину не получится.

Содействие беларусского президента Александра Лукашенко своему российскому коллеге Владимиру Путину обернулось тем, что Европейский Союз согласовал новые санкции против его страны, сообщает консульство ЕС.

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"В развитие ограничительных мер, принятых 2 марта в ответ на причастность Беларуси к необоснованной и неспровоцированной российской военной агрессии против Украины, и ввиду сохраняющейся серьезности ситуации Совет сегодня принял дополнительные секторальные меры, направленные против белорусского финансового сектора", – говорится в заявлении.

По словам Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, это сигнал Беларуси о том, что неспровоцированная и неоправданная военная агрессия, развязанная против Украины режимом Путина при содействии Лукашенко, дорого ему обойдется.

Среди новых мер предусмотрены следующие:

ограничение предоставления специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям;

запрет операций с Центральным банком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами, и предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в Беларуси,

запрет с 12 апреля 2022 года листинга и оказания услуг в отношении акций белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС;

существенное ограничение притока финансовых средств из Беларуси в ЕС путем запрета приема депозитов на сумму более 100 тыс. евро от граждан или резидентов Беларуси, открытия счетов белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продажи ценных бумаг, деноминированных в евро. белорусским клиентам;

запрет поставок евро в Беларусь.

Кроме того, Совет ввел дополнительные ограничительные меры в отношении экспорта товаров морского судоходства и радиосвязи в Россию. В соответствии с этим решением будет запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, морские навигационные товары и технологии любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, для использования в России или для размещения на борт судна под российским флагом.

Совет также расширил перечень юридических лиц, организаций и органов, на которые распространяются запреты в отношении инвестиционных услуг, переводных ценных бумаг, инструментов денежного рынка и займов.

Наконец, Совет уточнил понятие "переводимых ценных бумаг", чтобы четко включить криптоактивы и, таким образом, обеспечить надлежащее применение действующих отраслевых ограничений.

В ЕС напомнили, что решительно осуждают российскую военную агрессию против Украины, а также причастность к ней Беларуси, и требуют немедленно прекратить все это, вывести войска и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость нашей страны.

Ранее мы сообщали о том, что ряд мировых компаний присоединились к санкциям против России. Так, концерн Nissan присоединился к нескольким десяткам автобрендов, покинувших российский рынок. Кроме того, японский автогигант поддержал Украину.

Также стало известно о том, что российские производители процессоров АО "Байкал Электроникс", АО МЦСТ, НТЦ "Модуль" и МТЦ "Элвис" попали под санкции США из-за агрессии России в отношении Украины. Теперь, если какая-то из иностранных фирм решит реализовать свою продукцию, созданную на основе американских технологий, вышеперечисленным четырем российским компаниям, она сначала должна будет получить разрешение от BIS.