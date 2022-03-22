Перший ешелон готовий: СБУ заявило про готовність Білорусі вторгнутися в Україну
За інформацією українських правоохоронців, будь-якої миті вторгнутися на Західну Україну можуть майже 5 тис. військових. Командування Білорусі може відправити на війну до 15 тис. солдатів.
Імовірність вторгнення Білорусі в Україну є досить високою, командування вже підготувало перший ешелон — 5 батальйонно-тактичних груп. Про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі єдиного телемарафону.
Перший ешелон, за його словами, складається з майже 5 тис. військових, які можуть будь-якої миті перетнути кордон. У білорусів у резерві є близько 5 тис. осіб і ще стільки ж підготовлено для так званої третьої хвилі перекидання резервістів.
"Загалом це від 10 до 15 тис. військових, які вони можуть запустити до України", — пояснив генерал-майор.
Армія Білорусі рушить на Захід
Ягун зазначив, що білоруська армія зараз забезпечує тиловий резерв та логістику російським окупантам через свою країну.
Білоруси вже фактично беруть участь у війні з Україною, а президент цієї країни Олександр Лукашенко фактично не керує армією, додав Ягун.
"Керівник білоруської Ради безпеки глава Генштабу перебуває під оперативним управлінням Росії", — сказав генерал СБУ.
Армія Білорусі може рушити на Волинь, а саме — на селище Володимирець у Рівненській області, Ковель та Луцьк.
"Це дві головні артерії постачання зброї із Заходу", — підсумував він.
За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Лукашенко обіцяв президенту країни-агресора Володимиру Путіну ввести війська в Україну до 21 березня. Геращенко говорив про завдання для глави Білорусі перерізати дороги до Євросоюзу, якими в Україну постачають зброю зі США, Великої Британії та країн ЄС.
Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що розмови про можливе вторгнення Білорусі на Західну Україну — це "маскування" для сковування резерву ЗСУ на заході.
Нагадаємо, що 21 березня Білорусь відвела від кордонів з Україною десантників 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.
З 19 березня залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, говорив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишев.