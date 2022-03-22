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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Перший ешелон готовий: СБУ заявило про готовність Білорусі вторгнутися в Україну

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Фото: Sputnik | Білоруська армія забезпечує тиловий резерв окупантам

За інформацією українських правоохоронців, будь-якої миті вторгнутися на Західну Україну можуть майже 5 тис. військових. Командування Білорусі може відправити на війну до 15 тис. солдатів.

Імовірність вторгнення Білорусі в Україну є досить високою, командування вже підготувало перший ешелон — 5 батальйонно-тактичних груп. Про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі єдиного телемарафону.

Перший ешелон, за його словами, складається з майже 5 тис. військових, які можуть будь-якої миті перетнути кордон. У білорусів у резерві є близько 5 тис. осіб і ще стільки ж підготовлено для так званої третьої хвилі перекидання резервістів.

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Білоруська армія забезпечує тиловий резерв російським окупантам

"Загалом це від 10 до 15 тис. військових, які вони можуть запустити до України", — пояснив генерал-майор.

Армія Білорусі рушить на Захід

Ягун зазначив, що білоруська армія зараз забезпечує тиловий резерв та логістику російським окупантам через свою країну.

Білоруси вже фактично беруть участь у війні з Україною, а президент цієї країни Олександр Лукашенко фактично не керує армією, додав Ягун.

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Лукашенко фактично не керує армією, вважають у СБУ

"Керівник білоруської Ради безпеки глава Генштабу перебуває під оперативним управлінням Росії", — сказав генерал СБУ.

Армія Білорусі може рушити на Волинь, а саме — на селище Володимирець у Рівненській області, Ковель та Луцьк.

"Це дві головні артерії постачання зброї із Заходу", — підсумував він.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Лукашенко обіцяв президенту країни-агресора Володимиру Путіну ввести війська в Україну до 21 березня. Геращенко говорив про завдання для глави Білорусі перерізати дороги до Євросоюзу, якими в Україну постачають зброю зі США, Великої Британії та країн ЄС.

Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що розмови про можливе вторгнення Білорусі на Західну Україну — це "маскування" для сковування резерву ЗСУ на заході.

Нагадаємо, що 21 березня Білорусь відвела від кордонів з Україною десантників 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

З 19 березня залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, говорив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишев.