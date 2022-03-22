Лукашенко обіцяв Путіну ввести війська в Україну до 21 березня: РФ планує переворот у Білорусі

Радник МВС України Антон Геращенко заявив, що тепер президент РФ хоче усунути Лукашенка від влади насильницьким шляхом, проте білоруський лідер знає про плани Кремля.

Олександр Лукашенко "знову обдурив Путіна". На зустрічі в Кремлі президент Білорусі дав обіцянку президенту РФ про введення військ на територію України не пізніше 21 березня. Про це у своєму Telegram розповів радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"Путін у сказі! Завдання, яке було поставлено Лукашенку, — це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть в ЄС, якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії та країн ЄС", — написав Антон Геращенко.

Також за його словами, введення військ із Білорусі для Путіна стало особливо важливим, коли Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні на 13,6 мільярдів доларів. До слова, він враховує 9 000 протитанкових комплексів "Javelin". За словами Геращенка, це більше, ніж кількість усіх танків, САУ та бронемашин в армії окупантів РФ.

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що оточення Путіна розробляє варіант насильницького усунення Лукашенка від влади. Це може статися шляхом перевороту, який хочуть організувати спецслужби РФ разом з їхніми агентами в КДБ і збройних силах Білорусі.

"В інтересах України, щоб такого перевороту не сталося, а Лукашенко й надалі продовжував тягнути гуму і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани і може розпочати "чистку" свого оточення від агентів Путіна", — підсумував радник міністра Геращенко.

Нагадаємо, 11 березня Лукашенко виправдовував вторгнення РФ та звинувачував Україну в підготовці атаки на Білорусь. А ще 24 лютого президент Білорусі заявив, що знав про бомбардування України та намагався запобігти йому.

9 березня Євросоюз погодив нові санкції проти Олександра Лукашенка у відповідь на його допомогу щодо здійснення повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Уже 21 березня, в день передбачуваного вторгнення, Білорусь відвела десантників від українського кордону. Білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською і звичайні громадяни виступають проти участі армії Білорусі у війні проти України. Відповідно до соціологічного опитування, проти залучення білоруських військових у російську війну 97% білорусів.