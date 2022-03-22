Лукашенко обещал Путину ввести войска в Украину до 21 марта: РФ планирует переворот в Беларуси

Советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что теперь президент РФ хочет отстранить Лукашенко от власти насильственным путем, однако белорусский лидер знает о планах Кремля.

Александр Лукашенко "опять обманул Путина". На встрече в Кремле президент Беларуси дал обещание президенту РФ о вводе войск на территорию Украины не позднее 21 марта. Об этом в своем Telegram рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Путин в бешенстве! Задача, которая была поставлена Лукашенко — это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС, по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии и стран ЕС", — написал Антон Геращенко.

Также по его словам, ввод войск с Беларуси для Путина стал особенно важным, когда Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на 13,6 миллиардов долларов. К слову, он включает в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов "Javelin". По словам Геращенко, это больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии оккупантов РФ.

Советник министра внутренних дел отметил, что окружение Путина разрабатывает вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти. Это может произойти путем переворота, который хотят организовать спецслужбы РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси.

"В интересах Украины, чтоб такой переворот не произошел, а Лукашенко и дальше продолжать тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина," — подытожил советник министра Геращенко.

Напомним, 11 марта Лукашенко оправдывал вторжение РФ и обвинял Украину в подготовке атаки на Беларусь. А еще 24 февраля президент Беларуси заявил, что знал о бомбардировке Украины и пытался предотвратить ее.

9 марта Евросоюз согласовал новые санкции против Александра Лукашенко в ответ на его помощь в осуществлении полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Уже 21 марта, в день ранее предполагаемого вторжения, Беларусь отвела десантников от украинской границы. Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской и обычные граждане выступают против участия армии Беларуси в войне против Украины. Согласно социологическому опросу, против вовлечения белорусских военных в российскую войну 97% белорусов.