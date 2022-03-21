Беларусь отвела десантников от украинской границы, — Минобороны (видео)

Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации.

Министерство обороны Беларуси заявило, что десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые находились на границе с Украиной, вернулись в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ в Telegram.

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"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков границы Беларуси", — говорится в сообщении.

Белорусское СМИ MotolkoHelp опубликовало видео, на котором БТР движутся по Бресту и сообщило, что из-за этого в городе частично перекрыто движение.

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Напомним, 20 марта Генеральный штаб ВСУ заявил, что существует высокая угроза наступления белорусских войск на Волынском направлении. В то же время в Генштабе отметили, что украинские защитники готовы к отпору.

Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской и обычные граждане выступают против участия армии Беларуси в войне против Украины. Согласно социологическому опросу, против вовлечения белорусских военных в российскую войну 97% беларусов.

Стоит отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже частично втянул Беларусь в российско-украинскую войну. Российская военная авиация использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на города Украины, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет. Россия больше не сможет поставлять через Беларусь на железной дороге военную технику и провизию.